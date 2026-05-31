Hình ảnh hơn 200 tấn cá chết ở hồ Trị An

Sáng 31-5, lực lượng chức năng phường Trị An, TP Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ người dân vớt số cá chết trên các lồng, bè ở hồ Trị An.

Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch UBND phường Trị An, cho biết cá của nhiều hộ dân nuôi trên hồ Trị An bất ngờ chết nổi trắng bè sau các trận mưa lớn tối 30 và sáng 31-5. Bước đầu ghi nhận có khoảng hơn 200 tấn các loại cá chép, mè của 15 hộ dân bị chết.

Clip ghi lại cảnh cá chết ở hồ Trị An

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền phường Trị An đã huy động các lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân vớt số cá chết, đưa vào bờ để bảo vệ môi trường khu vực hồ Trị An. Ngay trong tối 30-5, các lực lượng đã làm việc đến 23 giờ đêm.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vớt cá chết đưa vào bờ, điều tra nguyên nhân.

Về nguyên nhân cá chết, bà Nguyễn Thị Dung cho hay hiện nay các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm nên chưa có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế có khả năng do mưa lớn kéo dài kết hợp mật độ nuôi dày khiến lượng oxy thiếu hụt dẫn đến cá chết hàng loạt.

UBND phường Trị An đang báo cáo và kiến nghị UBND TP Đồng Nai có giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Cá chết được vớt lên bờ

Lực lượng chức năng phường Trị An, TP Đồng Nai hỗ trợ người dân vớt cá chết đưa vào bờ,

Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn theo dõi tình hình, hướng dẫn người dân thực hiện những biện pháp phòng ngừa, ứng phó, tăng cường quản lý môi trường nuôi, kịp thời xử lý khi phát sinh các tình huống bất thường nhằm hạn chế thiệt hại cho người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.







