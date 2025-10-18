HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nguy cơ sạt lở tại nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Mưa lớn sáng 18-10 khiến nghĩa trang Hòa Sơn, nơi từng sạt lở nghiêm trọng trong trận mưa lịch sử năm 2022, tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Ngày 18-10, tại nghĩa trang Hòa Sơn (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) – nghĩa trang lớn nhất của thành phố – mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí xuất hiện tình trạng đất, đá sạt xuống mặt đường.

Lớp bùn đặc quánh tràn thành từng đoạn dải phủ kín lối đi, khiến việc di chuyển hết sức khó khăn. Ở một số đoạn, nước từ sườn núi chảy xiết, khoét sâu vào lớp đất đá, tạo thành dòng thác đổ xuống đường. Nhiều khu vực trên triền dốc có nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu mưa lớn kéo dài.

Nguy cơ sạt lở ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng 

Trước đó, trong trận mưa ngập lịch sử ngày 14-10-2022, khu vực này từng bị sạt lở nghiêm trọng trên diện tích hơn 2,2ha. Khối lượng đất, đá trôi lấp lên tới 6.100 m³, làm hư hỏng hơn 600 ngôi mộ

Việc khắc phục hậu quả khi đó kéo dài nhiều tháng do địa hình đồi dốc, đường vào nhỏ hẹp, phương tiện cơ giới khó tiếp cận, buộc phải huy động nhân lực tháo dỡ thủ công.

Nguy cơ sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn Đà Nẵng sau mưa lớn kéo dài - Ảnh 1.

Việc di chuyển tại các đường nội bộ trong nghĩa trang Hoà Sơn gặp khó khăn do do bùn đọng thành lớp dày

Nguy cơ sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn Đà Nẵng sau mưa lớn kéo dài - Ảnh 2.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Hoà Khánh đã phân công lực lượng kiểm tra các điểm sạt lở tại nghĩa trang

Trước nguy cơ tái diễn tình trạng trên, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Khánh đã chủ động triển khai phương án ứng phó. Ngay trong ngày 18-10, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã kiểm tra thực tế, khảo sát các vị trí sạt lở tại nghĩa trang này.

Ông Nguyễn Văn Sanh, Trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Khánh, cho biết đơn vị đã bám sát diễn biến mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, kịp thời tham mưu Đảng ủy và UBND phường kế hoạch sơ tán người dân tại các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng.

Nguy cơ sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn Đà Nẵng sau mưa lớn kéo dài - Ảnh 3.

Đất, đá tràn ra đường

Nguy cơ sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn Đà Nẵng sau mưa lớn kéo dài - Ảnh 4.

Nguy cơ sạt lở tái diễn khi trời mưa lớn

Nguy cơ sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn Đà Nẵng sau mưa lớn kéo dài - Ảnh 5.

Nước từ trên đồi mang theo đất, đá đổ xuống các khu mộ bên dưới trong sáng 18-10

Nguy cơ sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn Đà Nẵng sau mưa lớn kéo dài - Ảnh 6.

Tại điểm sạt lở nặng nhất, UBND huyện Hoà Vang (cũ) lập nhà bia thờ tự các phần mộ bị mưa lũ cuốn trôi trong trận ngập lịch sử tháng 10-2022

Tối 17-10, lực lượng dân quân được huy động đến các khu dân cư tại tổ 36 và 37 đường Mẹ Suốt để hỗ trợ người dân. Từ 3 giờ đến 7 giờ sáng 18-10, 28 dân quân cơ động và 18 dân quân thường trực đã giúp khoảng 150 hộ dân di chuyển tài sản, đồ đạc ra khỏi vùng trũng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Nguy cơ sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn Đà Nẵng sau mưa lớn kéo dài - Ảnh 7.
Nguy cơ sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn Đà Nẵng sau mưa lớn kéo dài - Ảnh 8.

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hoà Khánh giúp người dân kê cao đồ đạc trong ngày 18-10 tại khu dân cư Mẹ Suốt

Hiện lực lượng chức năng của phường Hòa Khánh tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở trên địa bàn, chủ động tham mưu phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, sáng cùng ngày, mưa lớn cũng gây ngập nhiều khu vực trũng thấp. Tại phường Hòa Khánh, nước ngập khoảng 30 cm ở tổ 37 (đường Mẹ Suốt), đoạn ngập dài gần 100 m. Lực lượng bộ đội và dân quân đã khẩn trương hỗ trợ người dân kê dọn tài sản, di chuyển lên vị trí cao.

Tại phường Liên Chiểu, mưa lớn khiến nước dâng khoảng 50 cm ở hai khu vực Tân AnVân Dương 2, tràn vào nhà của 6 hộ dân với mực nước trong nhà khoảng 10 cm. Trong khi đó, khu vực Khe Cạn (phường Thanh Khê) chỉ bị ảnh hưởng nhẹ với 1 hộ do nền nhà thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quétsạt lở đất ở các khu vực đồi dốc. Trong chiều 18-10, thành phố tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50 mm, có nơi vượt 90 mm.

Chính quyền các địa phương cùng lực lượng quân sự, công an và dân quân đang duy trì chế độ trực ứng phó, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn kéo dài.

mưa lớn Đà Nẵng thời tiết nghĩa trang hoà sơn
    Thông báo