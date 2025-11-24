HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Khu đất "vàng" hơn 50 ha giáp sông Đồng Nai được định giá khởi điểm là hơn 9.300 tỉ đồng, dự kiến sẽ đấu giá trong tháng 12 tới

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai) đã ra thông báo bán đấu giá đối với khu đất 51,6 ha ở Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên, Đồng Nai) để xây dựng thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng.

Khu đất "vàng" hơn 50 ha có giá khởi điểm là 9.363 tỉ đồng

Cận cảnh Khu đất vàng Đồng Nai 51 , 6 ha sắp đấu giá với giá khởi điểm 9 . 363 Tỉ Đồng - Ảnh 1.

Đây là khu đất đầu tiên nằm trong Đề án chuyển đổi công năng Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ được Đồng Nai ưu tiên giải phóng mặt bằng để đưa ra đấu giá trong năm 2025.

Cận cảnh Khu đất vàng Đồng Nai 51 , 6 ha sắp đấu giá với giá khởi điểm 9 . 363 Tỉ Đồng - Ảnh 2.

Khu đất này nằm ngay nút giao thông ngã ba Vũng Tàu, một mặt chạy song song với Quốc lộ 1, mặt kia đối diện tiếp giáp sông Đồng Nai, bên cạnh là đường Lê Văn Duyệt chạy từ ngã ba Vũng Tàu đến cầu An Hảo.

Cận cảnh Khu đất vàng Đồng Nai 51 , 6 ha sắp đấu giá với giá khởi điểm 9 . 363 Tỉ Đồng - Ảnh 3.

Đồng Nai chỉ đấu giá diện tích gần 21,5 ha, bao gồm: Đất ở, thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa.

Cận cảnh Khu đất vàng Đồng Nai 51 , 6 ha sắp đấu giá với giá khởi điểm 9 . 363 Tỉ Đồng - Ảnh 4.

Diện tích còn lại hơn 30 ha không đấu giá gồm: Đất giao thông, đất mặt nước, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng kỹ thuật và 2 công trình được giữ lại khi chuyển đổi công năng Khu Công nghiệp Biên Hòa 1.

Cận cảnh Khu đất vàng Đồng Nai 51 , 6 ha sắp đấu giá với giá khởi điểm 9 . 363 Tỉ Đồng - Ảnh 5.

Khu đất 51,6 ha này nằm liền kề khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm Chính trị hành chính tỉnh Đồng Nai (103,5 ha), cả hai đều là trọng điểm thu hồi mặt bằng của tỉnh trong thời gian qua.

Cận cảnh Khu đất vàng Đồng Nai 51 , 6 ha sắp đấu giá với giá khởi điểm 9 . 363 Tỉ Đồng - Ảnh 6.

Cận cảnh Khu đất vàng Đồng Nai 51 , 6 ha sắp đấu giá với giá khởi điểm 9 . 363 Tỉ Đồng - Ảnh 7.

Cận cảnh Khu đất vàng Đồng Nai 51 , 6 ha sắp đấu giá với giá khởi điểm 9 . 363 Tỉ Đồng - Ảnh 8.

Cận cảnh Khu đất vàng Đồng Nai 51 , 6 ha sắp đấu giá với giá khởi điểm 9 . 363 Tỉ Đồng - Ảnh 9.

Cận cảnh Khu đất vàng Đồng Nai 51 , 6 ha sắp đấu giá với giá khởi điểm 9 . 363 Tỉ Đồng - Ảnh 10.

Cận cảnh Khu đất vàng Đồng Nai 51 , 6 ha sắp đấu giá với giá khởi điểm 9 . 363 Tỉ Đồng - Ảnh 11.

Cận cảnh Khu đất vàng Đồng Nai 51 , 6 ha sắp đấu giá với giá khởi điểm 9 . 363 Tỉ Đồng - Ảnh 12.

Các nhà thầu san lấp mặt bằng đang huy động máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ trên khu đất 51,6 ha. Nhiều chuyến xe tải ra vào KCN Biên Hòa 1 để chuyển đồ đạc, máy móc. Các đơn vị thu mua phế liệu cũng được liên hệ để thu mua khung nhà, mái thép, tôn cũ.

Cận cảnh Khu đất vàng Đồng Nai 51 , 6 ha sắp đấu giá với giá khởi điểm 9 . 363 Tỉ Đồng - Ảnh 13.

KCN Biên Hòa 1, thành lập năm 1963 với diện tích khoảng 330 ha, hiện có gần 70 doanh nghiệp hoạt động. Năm 2008, Đồng Nai đề xuất Chính phủ chuyển đổi công năng KCN này để phát huy lợi thế tiềm năng. Năm 2009, Chính phủ đồng ý chủ trương di dời KCN. Đến năm 2014, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đồng ý cho Đồng Nai phê duyệt đề án chuyển đổi. Đầu năm 2024, Đồng Nai đã phê duyệt Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

Đồng Nai dự kiến thu hơn 20.000 tỉ đồng từ đấu giá đất

Đồng Nai dự kiến thu hơn 20.000 tỉ đồng từ đấu giá đất

Năm 2025, tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch đấu giá đối với 37 khu đất.

Đồng Nai thu về gần 9.500 tỉ đồng từ đấu giá đất

Trong tháng 12, trung tâm sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá 6 khu đất lớn.

Khu đất trị giá hơn 2.100 tỉ đồng giáp sông Đồng Nai sắp đấu giá

(NLĐO)-Khu đất "vàng" hơn 50 ha trong Dự án khu đô thị - thương mại - dịch vụ phường Trấn Biên dự kiến sẽ đấu giá trong tháng 12 tới

tỉnh đồng nai sông Đồng Nai Bán đấu giá khu công nghiệp Biên Hoà 1 đấu giá đất vàng
