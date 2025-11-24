Hình ảnh khu đất hơn 50 ha cặp sông Đồng Nai sắp đấu giá

(NLĐO)-Khu đất "vàng" hơn 50 ha giáp sông Đồng Nai được định giá khởi điểm là hơn 9.300 tỉ đồng, dự kiến sẽ đấu giá trong tháng 12 tới
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai) đã ra thông báo bán đấu giá đối với khu đất 51,6 ha ở Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên, Đồng Nai) để xây dựng thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng.
Khu đất "vàng" hơn 50 ha có giá khởi điểm là 9.363 tỉ đồng
