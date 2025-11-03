Hình ảnh đáng yêu: "Lính cứu hỏa nhí” ra trận

Ngày 3-11, sân Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (phường Tân Sơn Nhì, TP HCM) rộn ràng tiếng cười nói khi hàng trăm học sinh trong trang phục áo đỏ, mũ bảo hộ vàng hào hứng tham gia buổi thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Học cách thoát khỏi "biển lửa"

Đây là một phần trong chương trình "Tuyên truyền lưu động - Trải nghiệm lưu động" do Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực 13 trực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP HCM triển khai, nhằm lan tỏa kỹ năng PCCC&CNCH đến học sinh.

Các em học sinh được hoá thân thành lính cứu hỏa thực thụ

Khác với những buổi tuyên truyền thông thường, mô hình "Tuyên truyền lưu động – Trải nghiệm lưu động" kết hợp giữa giáo dục kỹ năng, trải nghiệm thực tế, tương tác trực tiếp, giúp người học tiếp thu kiến thức PCCC một cách tự nhiên và sinh động.

Giữa sân trường, những "lính cứu hỏa nhí" nhanh nhẹn "ra trận", chia đội thi nhau vượt chướng ngại vật, mang bình chữa cháy mini, tìm lối thoát hiểm... Mỗi bước chạy, mỗi tiếng cười vang lên đều toát lên sự háo hức, hồn nhiên và cả niềm tự hào khi được "hóa thân" thành chiến sĩ cứu hỏa.

Giữa sân trường, những "lính cứu hỏa nhí" nhanh nhẹn "ra trận"

Những đôi tay nhỏ cẩn thận vặn chốt bình, xịt nước dập lửa giả định, còn ánh mắt các em thì rạng rỡ niềm vui chiến thắng qua các trò chơi "Hóa thân chiến sĩ PCCC", "Vượt chướng ngại vật thoát nạn", "Mê cung khói"...

Trước đó, các em được xem những đoạn phim hoạt hình sinh động về các tình huống cháy nổ, do chính cán bộ chiến sĩ Đội CC&CNCH Khu vực 13 viết kịch bản và sản xuất bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).



Ông Trần Trọng Khiêm, hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, cho biết chương trình trải nghiệm do Đội CC&CNCH khu vực 13 tổ chức đã thu hút được sự quan tâm và đồng hành của học sinh xuyên suốt thời lượng chương trình, qua đó truyền tải hàng loạt kỹ năng cần thiết không chỉ cho học sinh mà còn cho đội ngũ giáo viên.

Hơn 30.000 học sinh, sinh viên trải nghiệm

Theo Trung tá Phan Hoàng Phúc, Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực 13, chỉ sau hơn 1 tháng triển khai, mô hình "Tuyên truyền lưu động – Trải nghiệm lưu động" đã được đưa đến hơn 60 trường học trên địa bàn đơn vị phụ trách, bao gồm các cấp Tiểu học, THCS, THPT, đại học và cao đẳng, với hơn 30.000 học sinh, sinh viên trực tiếp tham gia và trải nghiệm.

Chỉ sau hơn 1 tháng triển khai, mô hình "Tuyên truyền lưu động – Trải nghiệm lưu động" đã được đưa đến hơn 60 trường học trên địa bàn TP HCM

Thực tế cho thấy hình thức tuyên truyền này không chỉ tạo được hứng thú cho học sinh mà còn giúp lan tỏa sâu rộng kỹ năng PCCC&CNCH đến giáo viên và phụ huynh, góp phần xây dựng văn hóa an toàn PCCC ngay từ học đường.

Đại diện Đội CC&CNCH Khu vực 13 cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, bổ sung nhiều hoạt động trải nghiệm mới, tăng cường yếu tố tương tác và thực hành, hướng đến mục tiêu mỗi học sinh trở thành một "tuyên truyền viên nhỏ tuổi" về PCCC trong cộng đồng.