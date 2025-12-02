HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hình ảnh lũ dữ xé bờ kè, tạo dòng chảy mới bên bờ sông Ba

Cao Nguyên

(NLĐO) - Nước lũ đánh sập một đoạn bờ kè của sông Ba mở dòng chảy rộng khoảng 100m, dài 1,5km.

Ngày 2-12, ông Lê Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đoàn công tác đang kiểm kê lại tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi tại khu vực gần cầu Dinh Ông, dọc sông Ba.

Cận cảnh lũ dữ xé bờ kè sông Ba , tạo dòng chảy mới tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Nước lũ đánh sập bờ kè, tạo thành dòng chảy rộng khoảng 100m, kéo dài khoảng 1,5km

Theo ghi nhận của phóng viên, 1 đoạn bờ kè kiên cố gần cầu Dinh Ông (xã Tây Hòa) bị cuốn trôi trong đợt mưa lũ vừa qua. Từ đó, nước lũ tạo thành dòng chảy rộng khoảng 100m, kéo dài khoảng 1,5km rồi nhập lại vào sông Ba.

Theo phản ánh của người dân địa phương, khu vực này vốn là khu vực trồng trọt, chăn nuôi với nhiều trang trại kiên cố. Chỉ trong tích tắc, dòng nước lũ đã cuốn phăng tất cả, tạo thành lòng sông mới.

Cận cảnh lũ dữ xé bờ kè sông Ba , tạo dòng chảy mới tại Đắk Lắk - Ảnh 2.

Bên trong đoạn sông mới

Trong khi đó, theo ông Lê Văn Mười, lòng sông Ba vốn dĩ kéo vào tận đoạn sông được cho là do nước lũ tạo thành hiện nay. Do ở giữa khu vực này có một bãi bồi nên trước đây cơ quan chức năng đã xây dựng bờ kè chắn ngang nhánh sông để đầu tư dự án. Đợt mưa lũ vừa qua, một đoạn bờ kè bị cuốn trôi nên nước tiếp tục chạy vào, khoét rộng thêm.

"Hiện nay, một số công ty khai thác khoáng sản đang đắp tạm lại đoạn bờ kè bị sạt lở để đi lại. Sắp tới sẽ giao Ban quản lý dự án lên phương án bố trí kinh phí để xây dựng lại bờ kè" – ông Mười thông tin.

Cận cảnh lũ dữ xé bờ kè sông Ba , tạo dòng chảy mới tại Đắk Lắk - Ảnh 3.

Cận cảnh lũ dữ xé bờ kè sông Ba , tạo dòng chảy mới tại Đắk Lắk - Ảnh 4.

Cận cảnh lũ dữ xé bờ kè sông Ba , tạo dòng chảy mới tại Đắk Lắk - Ảnh 5.

Đoạn bờ kè bị sạt lở đang được đắp lại

CLIP: Cận cảnh lũ dữ xé bờ kè, khoét bờ sông Ba


Tin liên quan

NÓI THẲNG: Chuyện gì đang xảy ra ở Thủy điện Sông Ba Hạ?

(NLĐO) - Vụ ngập lụt kinh hoàng ở hạ du sông Ba vẫn chưa có lời giải thì Thủy điện Sông Ba Hạ lại bất ngờ xáo trộn hàng loạt nhân sự chủ chốt...

Thủy điện Sông Ba Hạ bất ngờ thay đổi nhiều nhân sự

(NLĐO) – Công ty thủy điện Sông Ba Hạ bất ngờ thay đổi nhân sự, trong đó Tổng Giám đốc hiện đang nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Ai là cổ đông lớn nhất của Thủy điện Sông Ba Hạ?

(NLĐO)- Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ có vốn điều lệ 1.242 tỉ đồng, nhiều năm qua duy trì kết quả kinh doanh tích cực

tỉnh Đắk Lắk sập bờ kè lũ cuốn trôi sông Ba
