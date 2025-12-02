NÓI THẲNG: Chuyện gì đang xảy ra ở Thủy điện Sông Ba Hạ?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nói thẳng

NÓI THẲNG: Chuyện gì đang xảy ra ở Thủy điện Sông Ba Hạ?

QUỐC HY

(NLĐO) - Vụ ngập lụt kinh hoàng ở hạ du sông Ba vẫn chưa có lời giải thì Thủy điện Sông Ba Hạ lại bất ngờ xáo trộn hàng loạt nhân sự chủ chốt...

Người dân địa phương vẫn còn ám ảnh về vụ ngập lụt kinh hoàng ở hạ du sông Ba (tỉnh Đắk Lắk). Đến nay, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có câu trả lời: Thảm họa này có thể tránh được hay không?

Khi hàng loạt hộ dân mất nhà cửa, nhiều người chết và mất tích, dư luận không chỉ tìm nguyên nhân từ mưa lũ mà còn đặc biệt chú ý đến việc xả lũ của Thủy điện Sông Ba Hạ - đơn vị đang bị đặt vào tâm điểm dư luận.

Đúng lúc người dân trông đợi lời giải thích thì những diễn biến bất thường về nhân sự của Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi. 

Ngày 1-12, HĐQT công ty này ban hành nghị quyết phân công Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành toàn bộ Ban điều hành, thay Tổng giám đốc đang… nghỉ phép để "tham gia làm việc với cơ quan chức năng". 

Không chỉ Tổng giám đốc, một loạt trưởng/phó phòng kỹ thuật, an toàn, vận hành cũng nghỉ để "làm việc với cơ quan chức năng", buộc doanh nghiệp phải giao tạm nhiệm vụ cho các cán bộ cấp phó.

Một doanh nghiệp bình thường sẽ không có sự xáo trộn nhân sự quy mô lớn và đồng loạt như vậy ngay giữa tâm điểm một vụ việc đang gây tranh cãi. Vì sao những người trực tiếp phụ trách kỹ thuật, an toàn và vận hành hồ - những vị trí then chốt liên quan đến quyết định xả lũ, lại tạm ngừng công việc trong thời điểm này? Đây là điều mà những ai theo dõi vụ việc ngay từ đầu đều có thể dự báo trước được: cơ quan chức năng sẽ vào cuộc!

Để nhìn nhận sự việc một cách công bằng, cần trở lại đỉnh lũ chiều ngày 19-11, Thủy điện Sông Ba Hạ xả lưu lượng lên tới 16.100 m³/giây, một con số khổng lồ dồn xuống hạ du trong thời gian rất ngắn. Nước không chỉ dâng cao mà còn dâng quá nhanh khiến nhiều người trở tay không kịp.

NÓI THẲNG: Chuyện gì đang xảy ra ở Thủy điện Sông Ba Hạ? - Ảnh 1.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng lớn chưa từng thấy với hơn 16.000 m3/giây

Vậy nên, không thể chỉ nói một câu "mưa lớn bất thường" rồi xem như xong. Các câu hỏi cần phải được trả lời rõ:

Thứ nhất, hồ có xả điều tiết sớm hay không trước khi buộc phải xả ồ ạt?

Thứ hai, việc cảnh báo xả lũ có được thực hiện đúng, đủ, kịp thời đến người dân ở hạ du?

Thứ ba, quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ có tuân thủ nghiêm túc hay chỉ "đúng trên giấy tờ"?

Và câu hỏi cuối là các đơn vị chủ quản đã giám sát vận hành hồ chứa ra sao? Việc dự báo mưa lũ, đánh giá an toàn, kiểm tra quy trình, cảnh báo rủi ro trước mùa mưa bão có được thực hiện nghiêm túc hay không?

Nói thẳng, để có câu trả lời chính xác, không thể chỉ dựa vào các báo cáo nội bộ mà cần một cuộc điều tra độc lập, khách quan và công khai.

Toàn bộ dữ liệu vận hành hồ - từ mực nước, lưu lượng đến, lưu lượng xả, đến thời điểm mở và đóng từng cửa van, phải được công bố để đối chiếu với diễn biến thực tế của dòng lũ. Hệ thống cảnh báo cũng cần được rà soát kỹ lưỡng để xác định người dân có được thông tin kịp thời hay không. Quan trọng hơn, trách nhiệm của từng cá nhân trong các quyết định vận hành phải được làm rõ, nhất là những người giữ vai trò chỉ huy cao nhất ở địa phương trong ứng phó xả lũ. Đồng thời, trách nhiệm của lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ cũng phải được xem xét một cách đầy đủ và minh bạch.

Việc xả lũ của Thủy điện Sông Ba Hạ không chỉ là câu chuyện của một nhà máy thủy điện mà là phép thử đối với toàn bộ hệ thống quản lý vận hành hồ chứa. Điều cần lúc này là câu trả lời rõ ràng cho công luận. Nếu có sai trong chỉ đạo vận hành, chậm trễ trong cảnh báo hoặc thiếu trách nhiệm trong giám sát, những người liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước nhân dân.

Đã đến lúc phải đối diện sự thật. Vụ việc tại Thủy điện Sông Ba Hạ cần được điều tra đến nơi đến chốn, và người dân vùng lũ cần một lời giải thích minh bạch, càng sớm càng tốt.

Tin liên quan

Thông tin mới nhất về Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ

Thông tin mới nhất về Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ

(NLĐO) - Rất may tối qua nước về hồ không như dự báo, nếu không Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kinh hoàng, cả phía Nam tỉnh Phú Yên (cũ) chìm sâu trong nước

Thủy điện Sông Ba Hạ "xả lũ kỷ lục Việt Nam chưa từng có"

(NLĐO) - Tổng lưu lượng nước xả về hạ du của Thủy điện Sông Ba Hạ lên đến 15.490m3/giây, cao nhất từ khi xây dựng thủy điện này đến nay

Mưa lớn, Thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ

(NLĐO) – Thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ. Nhiều địa phương của tỉnh Phú Yên bị nước lũ chia cắt.

xả lũ thủy điện sông Ba hạ hạ du sông Ba ngập lụt kinh hoàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo