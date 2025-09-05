Hình ảnh Mỹ quảng bá ẩm thực tại TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hình ảnh Mỹ quảng bá ẩm thực tại TP HCM

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Nhiều món ngon từ nguyên liệu Mỹ có mặt trong chương trình "Tuần lễ Khám phá Mỹ vị", tổ chức tại 10 nhà hàng ở TP HCM từ ngày 5 đến 21-9.

Chiều 5-9, tại TP HCM, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM và Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố khởi động chương trình "Tuần lễ Khám phá Mỹ vị" - một chiến dịch quảng bá ẩm thực nhằm tôn vinh chất lượng và sự đa dạng của thực phẩm và ẩm thực Mỹ. 

Hình ảnh Mỹ quảng bá ẩm thực tại TP HCM- Ảnh 1.

Ông Marc Evans Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam (thứ 5 từ phải qua), bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP HCM chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các nhà hàng tham gia chương trình

Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam. 

"Tuần lễ Khám phá Mỹ vị" mời các tín đồ ẩm thực thưởng thức thực đơn đặc biệt được chế biến từ các nguyên liệu cao cấp của Mỹ tại 10 nhà hàng ở TP HCM gồm: Eddie's Deli and Diner, The Wagon Wheel, Red Bison Grill, Moo Beef Steak, Americano Coffee, Madame Lam, Woo Master, Gyu Shige, Skewers và nhà hàng chay Cây Đề.

Hình ảnh Mỹ quảng bá ẩm thực tại TP HCM- Ảnh 2.

Món bít-tết chế biến từ thịt bò Mỹ

Thực khách sẽ được thưởng thức hương vị Mỹ đặc trưng mà còn có các món hương vị Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc hay phong cách Địa Trung Hải và cả món chay.

Chương trình diễn ra từ ngày 5 đến 21-9 với nhiều chương trình quà tặng, khuyến mại với các món mới lần đầu ra mắt.

Hình ảnh Mỹ quảng bá ẩm thực tại TP HCM- Ảnh 3.

Ông Marc Evans Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam và bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM thăm các gian hàng nông sản, thực phẩm Mỹ

Phát biểu tại sự kiện khai mạc, Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP HCM, bà Melissa A. Brown nhấn mạnh "Tuần lễ Khám phá Mỹ vị" không chỉ tôn vinh mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia mà còn giúp giới thiệu các nguyên liệu cao cấp của Mỹ đến người tiêu dùng Việt Nam.

Hình ảnh Mỹ quảng bá ẩm thực tại TP HCM- Ảnh 4.

Ốc, tôm hùm Mỹ

Nhiều nông sản, thực phẩm Mỹ được nhập khẩu nhiều về Việt Nam như: thịt heo, bò, gà; hải sản (tôm hùm, ốc, sò điệp,…); trái cây (táo, nho, cam, việt quất, xuân đào, cherry); bơ sữa; quả khô như: nho, mận,…; lúa mì, đậu nành, khoai tây,...

Hình ảnh Mỹ quảng bá ẩm thực tại TP HCM- Ảnh 5.

Một giống táo mới của Mỹ có tên Cosmic có vị ngọt, giòn và khi cắt ra không bị thâm

Với sự sáng tạo của các đầu bếp, chuyên gia ẩm thực, các nguyên liệu Mỹ đi vào nhiều món Việt như: bánh trung thu nhân phô mai, việt quất, kẹo dừa nhân sâm, chè thốt nốt mận khô California,…

Hình ảnh Mỹ quảng bá ẩm thực tại TP HCM- Ảnh 6.

Bánh trung thu sản xuất tại TP HCM từ các nguyên liệu chính nhập khẩu từ Mỹ như: bột mì, phô mai, việt quất khô

Hình ảnh Mỹ quảng bá ẩm thực tại TP HCM- Ảnh 7.

Phô mai Mỹ

Hình ảnh Mỹ quảng bá ẩm thực tại TP HCM- Ảnh 8.

Các đầu bếp chuẩn bị món từ nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ

Tin liên quan

Đoàn doanh nghiệp lớn của Mỹ "đổ bộ" TP HCM vào tháng 9 mua hàng Việt

Đoàn doanh nghiệp lớn của Mỹ "đổ bộ" TP HCM vào tháng 9 mua hàng Việt

(NLĐO) - Theo thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài của Bộ Công Thương, nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ sẽ có mặt tại TP HCM vào đầu tháng 9 tới đây.

Thuế quan của Mỹ có hiệu lực từ 7-8, doanh nghiệp Việt chủ động thích ứng

(NLĐO) - Bộ Công Thương cho biết mức thuế đối ứng 20% mà Mỹ áp với hàng hóa Việt Nam chính thức có hiệu lực từ 12 giờ ngày 7-8, theo giờ Washington D.C.

Giá cherry Mỹ bán tại TP HCM giảm chưa từng thấy

(NLĐO) - Cherry Mỹ từng được mệnh danh là "trái cây nhà giàu", lại đang có mức giá rẻ chưa từng có tại thị trường TP HCM, khiến nhiều người tiêu dùng ngỡ ngàng

Khám phá Mỹ vị đặc sản Mỹ món ngon của Mỹ ẩm thực Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo