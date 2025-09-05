Hình ảnh Mỹ quảng bá ẩm thực tại TP HCM

Chiều 5-9, tại TP HCM, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM và Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố khởi động chương trình "Tuần lễ Khám phá Mỹ vị" - một chiến dịch quảng bá ẩm thực nhằm tôn vinh chất lượng và sự đa dạng của thực phẩm và ẩm thực Mỹ.

Ông Marc Evans Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam (thứ 5 từ phải qua), bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP HCM chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các nhà hàng tham gia chương trình

Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam.

"Tuần lễ Khám phá Mỹ vị" mời các tín đồ ẩm thực thưởng thức thực đơn đặc biệt được chế biến từ các nguyên liệu cao cấp của Mỹ tại 10 nhà hàng ở TP HCM gồm: Eddie's Deli and Diner, The Wagon Wheel, Red Bison Grill, Moo Beef Steak, Americano Coffee, Madame Lam, Woo Master, Gyu Shige, Skewers và nhà hàng chay Cây Đề.

Món bít-tết chế biến từ thịt bò Mỹ

Thực khách sẽ được thưởng thức hương vị Mỹ đặc trưng mà còn có các món hương vị Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc hay phong cách Địa Trung Hải và cả món chay.

Chương trình diễn ra từ ngày 5 đến 21-9 với nhiều chương trình quà tặng, khuyến mại với các món mới lần đầu ra mắt.

Ông Marc Evans Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam và bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM thăm các gian hàng nông sản, thực phẩm Mỹ

Phát biểu tại sự kiện khai mạc, Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP HCM, bà Melissa A. Brown nhấn mạnh "Tuần lễ Khám phá Mỹ vị" không chỉ tôn vinh mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia mà còn giúp giới thiệu các nguyên liệu cao cấp của Mỹ đến người tiêu dùng Việt Nam.

Ốc, tôm hùm Mỹ

Nhiều nông sản, thực phẩm Mỹ được nhập khẩu nhiều về Việt Nam như: thịt heo, bò, gà; hải sản (tôm hùm, ốc, sò điệp,…); trái cây (táo, nho, cam, việt quất, xuân đào, cherry); bơ sữa; quả khô như: nho, mận,…; lúa mì, đậu nành, khoai tây,...

Một giống táo mới của Mỹ có tên Cosmic có vị ngọt, giòn và khi cắt ra không bị thâm

Với sự sáng tạo của các đầu bếp, chuyên gia ẩm thực, các nguyên liệu Mỹ đi vào nhiều món Việt như: bánh trung thu nhân phô mai, việt quất, kẹo dừa nhân sâm, chè thốt nốt mận khô California,…

Bánh trung thu sản xuất tại TP HCM từ các nguyên liệu chính nhập khẩu từ Mỹ như: bột mì, phô mai, việt quất khô

Phô mai Mỹ