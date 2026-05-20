Người dân giao nộp chim diều hoa Miến Điện, tê tê Java quý hiếm

Ngày 20-5, lãnh đạo UBND xã Hòa Phú xác nhận một người dân trên địa bàn vừa tự nguyện giao nộp một cá thể tê tê Java nặng khoảng 9 kg cho cơ quan chức năng.

Anh Y Sak Ly bàn giao tê tê Java quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ cho cơ quan chức năng

Trước đó, khuya 18-5, giữa lúc trời mưa lớn, anh Y Sak Ly (SN 1996, trú buôn Cư Dluê, xã Hòa Phú) bất ngờ phát hiện một con vật lạ bò vào cổng nhà.

Nhận ra đây là tê tê Java (Manis javanica) - loài động vật quý hiếm nằm trong Sách Đỏ - anh Y Sak Ly lập tức trình báo công an xã. Do thời điểm trời mưa lớn, anh được hướng dẫn tạm thời chăm sóc cá thể này qua đêm trước khi mang đến cơ quan chức năng giao nộp vào sáng hôm sau.

Theo chính quyền địa phương, ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an xã đã phối hợp với kiểm lâm hoàn tất thủ tục để bàn giao, thả tê tê về rừng theo đúng quy định.

Cơ quan chức năng chăm sóc sức khỏe cho diều hoa Miến Điện trước khi thả về tự nhiên

Trước đó ít ngày, tại phường Buôn Ma Thuột, ông Nguyễn Ngọc Sinh (SN 1981) cũng phát hiện một con chim lớn nằm dưới đất trong vườn nhà.

Nghi ngờ đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, ông Sinh đã đưa con chim vào lồng để đảm bảo an toàn, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là chim diều hoa Miến Điện đực (Spilornis cheela) nặng khoảng 0,4 kg, thuộc nhóm IIB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.

Ngày 18-5, UBND và Công an phường Buôn Ma Thuột đã hoàn tất thủ tục bàn giao con chim này cho Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk để chăm sóc, phục hồi trước khi thả về môi trường tự nhiên.