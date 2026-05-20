Người dân giao nộp chim diều hoa Miến Điện, tê tê Java quý hiếm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người dân giao nộp chim diều hoa Miến Điện, tê tê Java quý hiếm

Cao Nguyên

(NLĐO) - Người dân ở Đắk Lắk đã tự nguyện giao nộp chim diều hoa Miến Điện và tê tê Java cho cơ quan chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 20-5, lãnh đạo UBND xã Hòa Phú xác nhận một người dân trên địa bàn vừa tự nguyện giao nộp một cá thể tê tê Java nặng khoảng 9 kg cho cơ quan chức năng.

Người dân Đắk Lắk giao nộp động vật qúy hiếm tê tê Java và chim diều hoa Miến Điện - Ảnh 1.

Anh Y Sak Ly bàn giao tê tê Java quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ cho cơ quan chức năng

Trước đó, khuya 18-5, giữa lúc trời mưa lớn, anh Y Sak Ly (SN 1996, trú buôn Cư Dluê, xã Hòa Phú) bất ngờ phát hiện một con vật lạ bò vào cổng nhà.

Nhận ra đây là tê tê Java (Manis javanica) - loài động vật quý hiếm nằm trong Sách Đỏ - anh Y Sak Ly lập tức trình báo công an xã. Do thời điểm trời mưa lớn, anh được hướng dẫn tạm thời chăm sóc cá thể này qua đêm trước khi mang đến cơ quan chức năng giao nộp vào sáng hôm sau.

Theo chính quyền địa phương, ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an xã đã phối hợp với kiểm lâm hoàn tất thủ tục để bàn giao, thả tê tê về rừng theo đúng quy định.

Người dân Đắk Lắk giao nộp động vật qúy hiếm tê tê Java và chim diều hoa Miến Điện - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng chăm sóc sức khỏe cho diều hoa Miến Điện trước khi thả về tự nhiên

Trước đó ít ngày, tại phường Buôn Ma Thuột, ông Nguyễn Ngọc Sinh (SN 1981) cũng phát hiện một con chim lớn nằm dưới đất trong vườn nhà.

Nghi ngờ đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, ông Sinh đã đưa con chim vào lồng để đảm bảo an toàn, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là chim diều hoa Miến Điện đực (Spilornis cheela) nặng khoảng 0,4 kg, thuộc nhóm IIB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.

Ngày 18-5, UBND và Công an phường Buôn Ma Thuột đã hoàn tất thủ tục bàn giao con chim này cho Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk để chăm sóc, phục hồi trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Tin liên quan

Phát hiện con vật quý hiếm, dài 70cm nằm giữa đồng ruộng

Phát hiện con vật quý hiếm, dài 70cm nằm giữa đồng ruộng

(NLĐO) - Sau khi bắt giữ, biết đây là loài động vật nguy cấp, quý hiếm nên người dân đã tự nguyện giao nộp

Ba con vật quý hiếm cùng lúc dính vào lưới ngư dân

(NLĐO) - Ngư dân đã bắt giữ 3 con vật quý hiếm này và trình báo cơ quan chức năng để tiếp nhận, thả về môi trường biển

Thả về rừng con vật đặc biệt quý hiếm do người dân giao nộp

(NLĐO) – Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn thả về rừng con cu li nhỏ - loài động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm, được xếp vào nhóm loài rất nguy cấp.

tỉnh Đắk Lắk sách đỏ động vật quý hiếm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo