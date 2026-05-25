Tạm giữ gần 300 cá thể chim cảnh không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

Ngày 25-5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng liên ngành vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh chim cảnh nuôi nhốt hàng trăm cá thể chim nhưng chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Cơ sở chim cảnh tại xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, ngày 22-5, thực hiện Quyết định 34/QĐ-CCKL của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Tổ kiểm tra liên ngành nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển động vật, thực vật hoang dã trái pháp luật và chống phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép đợt 2 năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra cơ sở Chim cảnh Phương Nam tại chợ Thạnh Hóa, thuộc ấp Tuyên Nhơn, xã Thạnh Hóa.

Nhiều loài chim cảnh được phát hiện tại cơ sở nhưng chưa có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện cơ sở do ông L.T.P làm chủ đang nuôi nhốt 295 cá thể chim thuộc 19 loài khác nhau như chào mào, chích chòe cùng nhiều loài chim cảnh khác.

Tuy nhiên, tại thời điểm làm việc, chủ cơ sở chưa xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số chim nói trên theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển và nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, ngành kiểm lâm cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

Chi cục Kiểm lâm khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, nuôi nhốt, vận chuyển động vật hoang dã và chim cảnh cần thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến hồ sơ nguồn gốc, quản lý và truy xuất lâm sản; không tiếp tay cho các hành vi săn bắt, mua bán động vật hoang dã trái phép dưới mọi hình thức.



