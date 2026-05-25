HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Tạm giữ gần 300 cá thể chim cảnh không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Lực lượng liên ngành tỉnh Tây Ninh phát hiện cơ sở chim cảnh nuôi nhốt 295 cá thể chim nhưng chưa xuất trình hồ sơ nguồn gốc

Ngày 25-5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng liên ngành vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh chim cảnh nuôi nhốt hàng trăm cá thể chim nhưng chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Tạm giữ gần 300 cá thể chim cảnh không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Cơ sở chim cảnh tại xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, ngày 22-5, thực hiện Quyết định 34/QĐ-CCKL của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Tổ kiểm tra liên ngành nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển động vật, thực vật hoang dã trái pháp luật và chống phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép đợt 2 năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra cơ sở Chim cảnh Phương Nam tại chợ Thạnh Hóa, thuộc ấp Tuyên Nhơn, xã Thạnh Hóa.

Tạm giữ gần 300 cá thể chim cảnh không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh - Ảnh 2.

Nhiều loài chim cảnh được phát hiện tại cơ sở nhưng chưa có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện cơ sở do ông L.T.P làm chủ đang nuôi nhốt 295 cá thể chim thuộc 19 loài khác nhau như chào mào, chích chòe cùng nhiều loài chim cảnh khác.

Tuy nhiên, tại thời điểm làm việc, chủ cơ sở chưa xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số chim nói trên theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tạm giữ gần 300 cá thể chim cảnh không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số chim để xác minh.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển và nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, ngành kiểm lâm cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

Chi cục Kiểm lâm khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, nuôi nhốt, vận chuyển động vật hoang dã và chim cảnh cần thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến hồ sơ nguồn gốc, quản lý và truy xuất lâm sản; không tiếp tay cho các hành vi săn bắt, mua bán động vật hoang dã trái phép dưới mọi hình thức.


Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo "khẩn" liên quan đến vườn chim của ông Hai Chìa

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo "khẩn" liên quan đến vườn chim của ông Hai Chìa

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo nâng cấp vườn chim Hai Chìa thành điểm du lịch nông thôn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Lưới bẫy đánh bắt chim trời xuất hiện trên cánh đồng Quảng Trị

(NLĐO) - Tình trạng giăng lưới, đặt bẫy và sử dụng thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim trời đang tái diễn tại một địa phương ở Quảng Trị.

CLIP: Vụ chủ vườn chim "kêu cứu" ở Vĩnh Long: Lực lượng chức năng đến khảo sát

(NLĐO) - Ước tính tổng số lượng chim tại vườn chim Hai Chìa ở Vĩnh Long khoảng 2.000 con chim, trong đó loài cò ốc khoảng 1.000 con.

tỉnh Tây Ninh vi phạm pháp luật lực lượng chức năng động vật hoang dã hành vi vi phạm Đa dạng sinh học bảo vệ động vật hoang dã cá thể chim cảnh tạm giữ chim cảnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo