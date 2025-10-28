Ngày 28-10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 có thông tin về cuộc họp khẩn, triển khai các nhiệm vụ phòng chống mưa lũ trên địa bàn.

Lữ đoàn 270 hành quân xuyên đêm ứng cứu dân vùng lũ Đà Nẵng

Theo báo cáo tổng hợp tại cuộc họp khẩn đêm 27-10, tính đến thời điểm 21 giờ ngày 27-10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 42 xã, phường ngập lụt; di dời 622 hộ/2402 nhân khẩu.

Còn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đã có 7 xã, phường nhập lụt; địa phương di dời 106 hộ/248 nhân khẩu.

"Hiện nay trận lũ đã làm mất tích 6 người và ảnh hưởng đến 728 hộ/2650 nhân khẩu trên địa bàn Quân khu" - Quân khu 5 cho biết.

Lực lượng chức năng của xã Xuân Phú cùng với sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Lữ đoàn 574 ứng cứu người dân trong đêm

Quân khu 5 đã chỉ đạo Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ để khẩn trương ứng cứu Nhân dân vùng rốn lũ kịp thời.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức thành lập 5 đoàn công tác do Thủ trưởng BTL và cơ quan chủ trì đi các hướng của hai tỉnh, thành; phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương kiểm tra, nắm chỉ đạo chống ngập lụt, sạt lở đất.

Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu các lực lượng tiếp tục bám sát tình hình, triển khai phương án giúp Nhân dân phân luồng giao thông, di chuyển người dân, tài sản vùng bị ngập về nơi an toàn, hạn chế thấp nhất hạn chế về người, phương tiện và tài sản.

Sáng nay, nhiều khu vực vẫn chìm sâu trong nước lũ (ảnh tại thị trấn Ái Nghĩa cũ, nay là xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng)

Cùng với đó, Đại tá Lương Đình Chung đề nghị các cơ quan Quân khu hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trên địa bàn, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện theo kế hoạch để hỗ trợ địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh kết quả phòng chống mưa lũ trên địa bàn.

Bảo đảm kịp thời lực lượng phương tiện, hậu cần kỹ thuật, phát huy tinh thần "4 tại chỗ" trong phòng chống mưa lũ, sạt lở. Phối hợp với các lực lượng vận chuyển, tiếp tế lương thực thực phẩm cứu trợ đồng bảo ở các khu vực bị cô lập, chia cắt.

Theo dự báo, từ sáng 28-10 đến đêm 29-10, Huế và Đà Nẵng tiếp tục hứng chịu lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 600mm, Nam Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa từ 150-300mm, có nơi trên 500mm.

Tại Đà Nẵng, trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia, hạ lưu sông Thu Bồn, sông Tam Kỳ đạt đỉnh và xuống chậm. Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng...