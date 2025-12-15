HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hình ảnh sân bay Long Thành trước giờ đón chuyến bay đầu tiên

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Hôm nay (15-12) và 19-12, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên

Toàn cảnh sân bay Long Thành trước giờ G đón chuyến bay đầu tiên

Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên: Khánh thành siêu dự án 2023 - Ảnh 1.

Sau gần 5 năm xây dựng (khởi công tháng 1-2021), sân bay Long Thành (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã sẵn sàng cho việc đón chuyến bay đầu tiên.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên: Khánh thành siêu dự án 2023 - Ảnh 2.

Những ngày vừa qua, hơn 15.000 nhân lực cùng 3.000 máy móc, thiết bị đang "chạy nước rút" trên công trường sân bay Long Thành để chuẩn bị cho giờ G

Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên: Khánh thành siêu dự án 2023 - Ảnh 3.

Theo báo cáo của ACV, đến nay đã hoàn thành hạ tầng khu bay bao gồm đường cất hạ cánh thứ nhất, đường lăn, các sân đỗ đảm bảo đáp ứng theo tiêu chuẩn ICAO, đồng thời đảm bảo hệ thống thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác (ILS/DME) và hệ thống đèn hiệu chiếu sáng (AGL) hoạt động ổn định, chính xác trong mọi điều kiện thời tiết.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên: Khánh thành siêu dự án 2023 - Ảnh 4.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên: Khánh thành siêu dự án 2023 - Ảnh 5.

Đối với nhà ga hành khách-trái tim sân bay Long Thành, ACV phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác xây dựng các khu vực phòng chờ, khu vực làm thủ tục... để tiến hành khớp nối với hệ thống kỹ thuật chính như hệ thống điện, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn, cầu ống dẫn khách... nhằm phục vụ chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19-12.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên: Khánh thành siêu dự án 2023 - Ảnh 6.

Lót những viên gạch hoàn thiện ở nhà ga sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên: Khánh thành siêu dự án 2023 - Ảnh 7.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên: Khánh thành siêu dự án 2023 - Ảnh 8.

Hệ thống cầu ống lồng tại ga hành khách sân bay đã được lắp đặt hoàn chỉnh, chuẩn bị sẵn sàng đón chuyến bay kỹ thuật cùng những khách mời đầu tiên hạ cánh.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên: Khánh thành siêu dự án 2023 - Ảnh 9.

Thi công hạng mục điện, thiết bị ánh sáng khu vực sân đỗ máy bay trước nhà ga hành khách.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên: Khánh thành siêu dự án 2023 - Ảnh 10.

Tháp không lưu - "khối óc" của sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành. Theo kế hoạch, chuyến bay chính thức đầu tiên đến sân bay Long Thành, dự kiến diễn ra ngày 19-12-2025, sẽ thực hiện trên chặng bay Nội Bài - Long Thành - Nội Bài. Trước đó, hôm nay (15-12) sẽ đón chuyến bay kỹ thuật.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên: Khánh thành siêu dự án 2023 - Ảnh 11.

Vào ngày 14-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra, động viên, tặng quà các lực lượng tham gia triển khai dự án sân bay Long Thành. Đây là lần thứ 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới kiểm tra công trường dự án này.

Tin liên quan

Dùng Boeing 787 bay kiểm tra kỹ thuật sân bay Long Thành

Dùng Boeing 787 bay kiểm tra kỹ thuật sân bay Long Thành

(NLĐO)- Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam tham gia chuyến bay kiểm tra kỹ thuật Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào ngày 15-12.

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành sẽ diễn ra thế nào?

(NLĐO)- Quản lý bay kích hoạt trạng thái sẵn sàng cao nhất, bảo đảm an toàn chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành dự kiến vào ngày 15-12.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra sân bay Long Thành trước ngày bay kỹ thuật

(NLĐO)-Tại công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc tại dự án sân bay Long Thành

sân bay Long Thành tỉnh đồng nai cảng hàng không quốc tế ACV chuyến bay đầu tiên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo