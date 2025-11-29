Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Sáng 29-11, tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã hiệp thương 146 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngay sau đó đã diễn ra hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I.
Theo đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc tiếp tục được đại biểu tín nhiệm, hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.
8 Phó Chủ tịch chuyên trách, gồm:
Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM;
Ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM;
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM;
Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM;
Ông Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM;
Ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM.
Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM;
Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
6 Phó Chủ tịch không chuyên trách, gồm:
Hòa thượng Thích Lệ Trang - Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM;
PGS-TS Phan Thanh Bình - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM;
GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Anh hùng lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ;
Ông Nguyễn Văn Phước - Nhà giáo Ưu tú, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM;
Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse Giáo phận Phú Cường;
Ông Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược TPHCM.
Đại hội cũng hiệp thương cử Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 30 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự bị. Trong đó, cá nhân tiêu biểu là 18 vị; cán bộ MTTQ chuyên trách là 12 vị.
