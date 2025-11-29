HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Mặt trận đồng hành - Doanh nghiệp vững mạnh

Thanh Thảo - Phan Anh; Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ I, MTTQ Việt Nam TPHCM có chương trình "Mặt trận đồng hành - Doanh nghiệp vững mạnh vì thành phố phát triển nhanh và bền vững"

Trình bày tham luận tại phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, TS Mai Hữu Tín, Chủ tịch Unigroup, bày tỏ sự tự hào và phấn khởi khi nhiệm kỳ này, MTTQ Việt Nam TPHCM có chương trình "Mặt trận đồng hành - Doanh nghiệp vững mạnh vì thành phố phát triển nhanh và bền vững".

"Tôi cùng với các đồng đội doanh nhân của mình nguyện xin chung sức xây dựng thành phố đoàn kết, dân chủ, nghĩa tình, phát triển như chúng ta đã đề ra. Sự chung sức, chung lòng đó là nền tảng của mọi thành công"- ông Mai Hữu Tín nhấn mạnh.

Mặt trận đồng hành và doanh nghiệp vững mạnh cho sự phát triển bền vững tại TPHCM - Ảnh 1.

TS Mai Hữu Tín trình bày tham luận tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM

Mở đầu bài tham luận, TS Mai Hữu Tín đặt vấn đề vai trò của doanh nghiệp và MTTQ trong phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị. Đó là doanh nghiệp mong muốn gì ở MTTQ và MTTQ cần phối hợp gì để phát huy vai trò của doanh nhân trong khối đại đoàn kết, để doanh nghiệp lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển của TPHCM và đất nước.

Theo TS Mai Hữu Tín, Nghị quyết 68 tiếp tục là một bước ngoặt lớn trong tư duy về vai trò của kinh tế tư nhân. Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân được nhìn nhận rõ ràng, chính thức và toàn diện như một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, chứ không chỉ là một bộ phận.

"Nói cách khác, công cuộc đổi mới từ năm 1986 mở cửa thị trường và xóa cơ chế bao cấp, còn Nghị quyết 68 đặt trọng tâm vào việc nâng cấp vị thế và khung pháp lý cho khu vực kinh tế tư nhân trong mô hình hiện hành" - TS Mai Hữu Tín nhìn nhận.

Mặt trận đồng hành và doanh nghiệp vững mạnh cho sự phát triển bền vững tại TPHCM - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự đại hội

Ông Mai Hữu Tín nêu ra 4 thay đổi quan trọng của Nghị quyết 68. Thứ nhất, lần đầu tiên nhấn mạnh kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, với vai trò trung tâm trong tăng trưởng, đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, chuyển từ khuyến khích kinh tế tư nhân sang phát triển kinh tế tư nhân chất lượng cao, không chỉ tăng số lượng doanh nghiệp mà còn tập trung vào năng suất, công nghệ, quản trị, thu hút nhân tài, chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba, nhấn mạnh cải cách thể chế và môi trường kinh doanh, với các điểm quan trọng như: cải cách quy định, thủ tục bảo vệ quyền tài sản, giảm rủi ro pháp lý minh bạch hơn trong phân bổ nguồn lực kiểm soát can thiệp hành chính, tránh lạm quyền

Thứ tư, doanh nhân là lực lượng quan trọng trong phát triển quốc gia. Vì vậy, cần có cơ chế hỗ trợ phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam. 

Đây là thay đổi lớn về mặt nhận thức xã hội - chính trị và những yếu tố này đã làm tăng đáng kể niềm tin của khu vực kinh tế tư nhân.

Mặt trận đồng hành và doanh nghiệp vững mạnh cho sự phát triển bền vững tại TPHCM - Ảnh 3.

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 ra mặt đại hội

TS Mai Hữu Tín cho rằng Nghị quyết 68 đánh dấu sự thay đổi lớn trong tư duy về kinh tế tư nhân. Qua đó, có thể tạo ra bước nhảy vọt về năng suất và đổi mới; là một trong những tín hiệu quan trọng nhất về chính sách kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2020–2030.

"Với dân số đứng thứ 16 trên thế giới thì mục tiêu của chúng ta nên là lọt vào top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thời kỳ dân số vàng này, tức trước năm 2040. Con đường đi tới mục tiêu này chỉ có thể diễn ra bằng việc tăng năng suất lao động, chuyển đổi kinh tế sang những ngành nghề có giá trị cao hơn, phát triển doanh nghiệp tư nhân lên quy mô lớn, nâng cấp công nghệ và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực" - ông đề đạt.

TS Mai Hữu Tín tin tưởng khi tất cả các thành phần của xã hội cùng vào cuộc với ý thức đúng về vai trò của mình; cùng lắng nghe, giám sát, trao đổi, phản biện trên tinh thần xây dựng thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin đưa đất nước Việt Nam đi thật nhanh để đạt mục tiêu nêu trên, thật sự trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

Quy tụ sức mạnh đại đoàn kết vì một TPHCM phát triển mới

Quy tụ sức mạnh đại đoàn kết vì một TPHCM phát triển mới

(NLĐO)- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I khẳng định quyết tâm quy tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng TPHCM phát triển

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân

(NLĐO) - TPHCM luôn xác định nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp là chủ thể, là mục tiêu, là đối tượng thụ hưởng của mọi chính sách.

Hôm nay, khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I

(NLĐO)- Đại hội có chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới...

