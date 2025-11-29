HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Mặt trận là sức mạnh của lòng dân

PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO)- Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để có cơ sở chính trị vững chắc cho thảo luận

Chiều 29-11, tiếp tục chương trình làm việc, đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nghe Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc quán triệt bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Phước Lộc đã quán triệt những nội dung cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc quán triệt bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

Theo đó, quán triệt sâu sắc nội dung: Mặt trận là nhân dân. Mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng. Sức mạnh của mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của mặt trận là đoàn kết. Đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước; đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc.

Qua đó khẳng định mặt trận là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng và kết quả đúng.

Bên cạnh đó, quán triệt yêu cầu trọng tâm của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đồng bộ tái cấu trúc tổ chức gắn với đổi mới phương thức hoạt động; cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế - xã hội, chuyển từ "đúng hướng" sang "đúng và đủ kết quả", đo đếm, kiểm chứng được bằng hiệu quả thực tế.

Đồng thời, bám sát 3 quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong các hoạt động, đó là lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, ưu tiên mô hình lan tỏa nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống dân sinh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Từ tinh thần đó, dự thảo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I đã tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, cụ thể hóa thành các nội dung, lĩnh vực công tác phù hợp với thực tiễn thành phố.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để có cơ sở chính trị vững chắc cho thảo luận, đảm bảo nghị quyết đại hội thực sự khả thi, hiệu quả, tránh hình thức.

Vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận

Tiếp tục chương trình làm việc, đại hội thảo luận và góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là nội dung quan trọng, thể hiện trách nhiệm của khối đại đoàn kết thành phố đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

- Ảnh 3.

Đại biểu thảo luận và góp ý về dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

- Ảnh 4.

Đại biểu thảo luận và góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sau đó, đại hội đã chia làm 10 tổ để thảo luận, góp ý các giải pháp triển khai hiệu quả việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới.

Tại tổ thảo luận số 1 do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc làm Tổ trưởng, các đại biểu thảo luận về vai trò giám sát, phản biện xã hội và đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của mặt trận.

Đại biểu cũng nêu ý kiến về công tác đào tạo kỹ năng số cho cán bộ mặt trận cấp cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay...

- Ảnh 5.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc làm Tổ trưởng Tổ thảo luận số 1

- Ảnh 6.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 1

- Ảnh 7.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 1

- Ảnh 8.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 1

- Ảnh 9.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 1

- Ảnh 10.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 1

- Ảnh 11.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 1

- Ảnh 12.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 1



