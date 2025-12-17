Tàu cá bị cháy, chìm giữa khơi, 53 ngư dân Đà Nẵng nhảy xuống biển

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tàu cá bị cháy, chìm giữa khơi, 53 ngư dân Đà Nẵng nhảy xuống biển

Trần Thường

(NLĐO) – Trong lúc hoạt động đánh bắt hải sản trên biển, tàu cá chở 53 ngư dân xã Núi Thành – Đà Nẵng bất ngờ bị cháy và chìm, các ngư dân phải nhảy xuống biển.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, lúc 1 giờ ngày 17-12, trực ban tác chiến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP tiếp nhận báo cáo từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà với nội dung:

Tàu cá QNa 91917-TS do ông Huỳnh Văn Hậu (quê ở thôn Đông Bình, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, đang hoạt động trên biển (cách Đông Đông Bắc đảo Đá Nam khoảng 110 hải lý và Đông Nam bán đảo Sơn Trà/TP Đà Nẵng khoảng 535,4 hải lý) thì bị cháy và bị chìm; các ngư dân trên tàu đã nhảy xuống biển.

Tàu cá bị cháy, chìm giữa khơi, 53 ngư dân Đà Nẵng nhảy xuống biển - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tàu QNa-91917-TS là loại tàu câu mực, đăng ký xuất bến ngày 11-11, trên tàu có 53 thuyền viên. Tại khu vực tàu ông Hậu gặp nạn có các tàu cá QNa-91234-TS, QNg-95454-TS và 2 tàu cá khác đang hỗ trợ cứu các nạn nhân.

Qua trao đổi thông tin với ông Huỳnh Đình Tình, thuyền trưởng tàu cá QNg-95454-TS cho biết đến 8 giờ sáng 17-12 các tàu cá tại hiện trường đã cứu được tất cả 53 thuyền viên tàu cá bị nạn, tàu cá QNa-91917-TS đã chìm.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 17-12, ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch UBND xã Núi Thành, cũng cho biết tất cả 53 ngư dân gặp nạn đều may mắn được tàu bạn cứu sống.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Cận cảnh dự án nghìn tỉ thi công "rùa bò" trên Quốc lộ 14B

Đà Nẵng: Cận cảnh dự án nghìn tỉ thi công "rùa bò" trên Quốc lộ 14B

(NLĐO) - Dự án nâng cấp hơn 7 km tại một đoạn tuyến trên Quốc lộ 14B - Đà Nẵng khởi công đã 2 năm nhưng công trình vẫn ngổn ngang

Đà Nẵng: Nút giao với đường ven biển chằng chịt ổ gà, đơn vị quản lý nói do mưa, bão gây ra

(NLĐO) - Nút giao đường Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Sinh Sắc hư hỏng nặng nề, hiện đang được đơn vị quản lý khắc phục

Đà Nẵng phạt doanh nghiệp du lịch sử dụng lao động nước ngoài sai phép

(NLĐO) - Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Bộ đội biên phòng ngư dân gặp nạn tàu chìm Núi Thành tàu gặp nạn Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo