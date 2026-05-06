Công an TPHCM tiếp nhận 4 công dân bị trục xuất

Ngày 6-5, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức tiếp nhận 4 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả tại Cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Theo thông tin ban đầu, các công dân này vi phạm pháp luật tại Campuchia do liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép, nhập cảnh trái phép vào Campuchia. Họ có địa chỉ tại TPHCM trước khi xuất cảnh.

Công an TPHCM tiếp nhận 4 công dân bị Campuchia trục xuất

Trong số các trường hợp được tiếp nhận, cơ quan chức năng phát hiện Trịnh Quang Khải (SN 1994) là đối tượng đang bị Công an huyện Củ Chi (cũ) truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Trịnh Quang Khải được chuyển cho Công an TPHCM quản lý và tiến hành di lý về TPHCM để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với 3 trường hợp còn lại, có 1 công dân bị xác định xuất cảnh trái phép và đã bị Đồn biên phòng Cửa khẩu Tịnh Biên xử phạt vi phạm hành chính.

Sau quá trình bàn giao, cơ quan chức năng tổ chức đưa các công dân di chuyển về TPHCM để tiếp tục làm rõ theo quy định. Việc phối hợp tiếp nhận diễn ra đảm bảo đúng quy trình, góp phần tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.