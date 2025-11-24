Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành 1 phút mặc niệm người dân bị thiệt mạng do bão lũ và quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.
Sáng 24-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm vụ Đại hội XIII do Ban Bí thư tổ chức.
Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành 1 phút mặc niệm đối với những người bị thiệt mạng do bão lũ và quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)