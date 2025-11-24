HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Quốc hội tưởng niệm những người tử vong do thiên tai

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Ngày 24-11, trước khi bước vào phiên thảo luận, Quốc hội đã dành một phút tưởng niệm những nạn nhân tử vong do thiên tai gây ra vừa qua.

Sau đó, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đã phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Quốc hội tưởng niệm nạn nhân thiên tai và kêu gọi hỗ trợ khắc phục hậu quả - Ảnh 1.

Quốc hội tưởng niệm những người tử vong do mưa lũ vừa qua. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, trong những ngày vừa qua xảy ra mưa lũ lịch sử, lũ chồng lũ, bão chồng bão, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.

Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã tập trung cao độ phòng, chống bão, giảm nhẹ thiên tai nhưng mưa rất to, gió rất lớn, nước dồn về hạ lưu rất nhanh đã gây thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 91 người tử vong, 11 người mất tích, hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng nặng, hàng trăm ngàn héc-ta hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Những thiệt hại này là rất nặng nề, để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho nhân dân và các địa phương vùng bị thiên tai.

"Tại phiên họp Quốc hội hôm nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người tử nạn, xin chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các địa phương và nhân dân trong vùng bị thiên tai"- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Quốc hội tưởng niệm nạn nhân thiên tai và kêu gọi hỗ trợ khắc phục hậu quả - Ảnh 2.

Các đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ Quốc hội xin ghi nhận cảm ơn và biểu dương lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ khác đã không quản khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, giúp sức để cứu giúp nhân dân; chia sẻ, đồng cảm với các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kêu gọi toàn thể các vị đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay cùng với nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai gây ra.

Sau đó, Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Quốc hội kỳ họp thứ 10 khắc phục hậu quả mưa lũ miền trung tưởng niệm người tư vong do thiên tai
