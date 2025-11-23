Thủ tướng: Dựng lại nhà cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt trước Tết

Rạng sáng 23-11 giờ địa phương, tức sáng cùng ngày giờ Hà Nội, từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến về ứng phó mưa lũ ở miền Trung.



Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến từ Nam Phi, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: TTXVN

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến từ đầu cầu Nam Phi với đầu cầu Trụ sở Chính phủ và các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh; Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Quân khu 5.



Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết đơn vị chức năng của Bộ Công an chi viện lực lượng với 2.000 cán bộ, chiến sĩ tập trung ứng phó và khắc phục lũ lụt đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra…

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương xuống điểm nóng lũ lụt để hỗ trợ người dân

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó ưu tiên tiếp cận những nơi đang bị chia cắt.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng tiếp tục bám sát tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ theo địa bàn phân công theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng giải quyết.

Trong đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phụ trách tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Lê Thành Long phụ trách tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phụ trách tỉnh Khánh Hòa; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phụ trách tỉnh Lâm Đồng.

Các địa phương phân công lãnh đạo xuống tận các điểm nóng ở các xã, phường để trực tiếp nắm tình hình và chỉ đạo, khắc phục hậu quả, trên tinh thần bám sát địa bàn, bám sát nhân dân, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nhanh chóng ổn định tình hình, ổn định sinh hoạt, ổn định sản xuất, kinh doanh.

Cho biết trong tiếp xúc với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị WHO hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả mưa lũ, Tổng Giám đốc WHO đã nhận lời, Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Ngoại giao gửi yêu cầu WHO kịp thời, đề nghị hỗ trợ những vấn đề khẩn cấp cần thiết.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thủ tục trước 10 giờ ngày 23-1, thực hiện hỗ trợ thêm kinh phí cho tỉnh Đắk Lắk 500 tỉ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỉ, Khánh Hòa 150 tỉ, Lâm Đồng 300 tỉ; hỗ trợ gạo cho Đắk Lắk 2.000 tấn, Gia Lai 1.000 tấn, Lâm Đồng 1.000 tấn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát lại những hộ có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, bố trí nơi ở tạm cho người dân; hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước 30-11; đồng thời xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước 31-1-2026 để đến trước Tết Nguyên đán năm 2026 người dân có nhà đón Tết.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương rà soát, đề xuất sửa chữa trường lớp tại các cơ sở giáo dục, càng sớm càng tốt; cùng với đó tổng hợp, hỗ trợ học sinh sách vở cho các cháu đến trường.

Bộ Y tế phối hợp với các địa phương khôi phục các thiệt hại, tổ chức hoạt động khám chữa bệnh cho người dân xong trước 30-11-2025.

"Con người là trên hết, các địa phương cần kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương; khôi phục sản xuất, kinh doanh; chi trả bảo hiểm cho người dân, doanh nghiệp; cung cấp giống cây con, khôi phục sản xuất, kinh doanh; kiểm tra lại, không để bất cứ địa phương nào bị chia cắt" - Thủ tướng nhấn mạnh.