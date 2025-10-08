HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hình ảnh trung tâm tỉnh Thái Nguyên chìm trong biển nước, khu dân cư bị cô lập

Minh Chiến

(NLĐO)- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt trên diện rộng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, tính đến 5 giờ ngày 8-10, các trạm đo được lượng nước như sau: Hóa Thượng: 561,8 mm; Sông Cầu: 524,8 mm; Đồng Quang: 480,4 mm; Quan Triều: 432,8 mm; Nam Hòa: 478,4 mm, Tràng Xá 422,8 mm...

Hình ảnh trung tâm tỉnh Thái Nguyên chìm trong biển nước, khu dân cư bị cô lập - Ảnh 1.

Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên (trước đây là thành phố Thái Nguyên) ngập sâu. Ảnh: Liêu Nga

Mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử. Mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8-10 là 29,90 m đã vượt báo động 3 (27,00 m) là 2,9 m cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 (1,09 m).

Đến trưa nay 8-10, nhiều nơi tại tỉnh Thái Nguyên vẫn ngập sâu trong nước. Khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên (cũ), nước vẫn ngập sâu nhiều tuyến đường, hàng loạt khu dân cư bị cô lập.

Nước ngập sâu, chảy mạnh tại một tuyến đường trung tâm tỉnh Thái Nguyên

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tiếp cận khu vực người dân bị cô lập để đưa đến vị trí an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đã sơ tán, di dời ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Khẩn trương tìm mọi biện pháp tiếp cận các khu vực bị cô lập, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, không để người dân nào bị đói, thiếu nước, thiếu chỗ ở, thiếu quần áo

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30 mm, cục bộ trên 40 mm.

- Ảnh 2.

Lũ đổ về tại một tuyến đường trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Liêu Nga

- Ảnh 3.

Ngập lụt tại các khu dân cư, hàng loạt ô tô chìm trong biển nước. Ảnh: Liêu Nga

- Ảnh 4.

Nước ngập gần hết tầng 1 tại một khu dân cư trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Liêu Nga

- Ảnh 5.

Lực lượng chức năng tham gia cứu hộ, hỗ trợ người dân khu vực ngập lụt. Ảnh: Liêu Nga

- Ảnh 6.

Nhiều khu dân cư bị cô lập. Ảnh: Liêu Nga

- Ảnh 7.

Hoạt động cứu hộ đang được tiến hành tại nhiều khu vực bị cô lập ở tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Liêu Nga

Tin liên quan

Những tiếng kêu cứu khẩn cấp khi Thái Nguyên bị ngập lụt nặng

Những tiếng kêu cứu khẩn cấp khi Thái Nguyên bị ngập lụt nặng

(NLĐO) - Những lời kêu cứu khi người thân ở Thái Nguyên đang bị mắc kẹt giữa mênh mông nước, khi nước lũ chuẩn bị nhấn chìm mái khiến ai cũng thấy nhói lòng.

Hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ

Huy động lực lượng quân đội của 4 quân khu triển khai bộ đội, phương tiện, kể cả máy bay, khẩn cấp ứng phó lũ lụt, cứu hộ người dân miền Bắc

Thủ tướng giao Chủ tịch 3 tỉnh trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai.

