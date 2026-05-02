Hình ảnh xuyên đêm tìm kiếm giám đốc người Hàn Quốc mất tích khi chèo thuyền SUP

Đến trưa 2-5, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng nhiều lực lượng tổ chức tìm kiếm một giám đốc người Hàn Quốc mất tích khi chèo SUP tại hồ Đá Đen.

Công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm từ 1-5 đến nay, với sự tham gia của công an, dân quân và lực lượng cứu hộ chuyên trách. Hàng chục người cùng các phương tiện lặn, rà soát dưới nước được huy động, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phát hiện dấu vết liên quan đến nạn nhân.

Người mất tích được xác định là ông K.H.S (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), giám đốc một doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp trên địa bàn xã Ngãi Giao, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, sáng 1-5, ông S. cùng một người bạn (quốc tịch Việt Nam) đến hồ Đá Đen để chèo thuyền SUP. Sau khi gửi xe bên bờ hồ, cả hai chèo sang phía đối diện để tham quan, chụp ảnh. Đến khi quay trở lại, người bạn chèo phía trước, còn ông S. đi phía sau.

Khi ra đến khu vực giữa hồ, người bạn quay lại thì không còn thấy ông S., liền trình báo cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận tin, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, triển khai tìm kiếm trên diện rộng. Hồ Đá Đen nằm giáp ranh các xã Kim Long, Ngãi Giao và phường Tân Thành, có mực nước sâu, địa hình phức tạp. Đây cũng là khu vực thường xuyên thu hút người dân, du khách đến vui chơi, nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do từng xảy ra nhiều vụ đuối nước.