Vành đai 3: Ngày 10-2-2026 phải thông xe kỹ thuật cầu Bình Gởi, Trần Đại Nghĩa

Chiều 11-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra loạt công trường thuộc Dự án Vành đai 3 TPHCM tại khu vực phía Tây, gồm cầu Kênh Thầy Thuốc (gói XL10, xã Bình Lợi), nút giao TL10 (gói XL9, xã Tân Vĩnh Lộc) và vòng xoay Quốc lộ 22 (gói XL7, xã Hóc Môn). Sau khi khảo sát, đoàn làm việc với các đơn vị tại UBND xã Hóc Môn.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường kiểm tra thực địa tại gói thầu XL10 (khu vực cầu Kênh Thầy Thuốc)

Thông xe 13 cây cầu phía Tây vào ngày 19-12-2025

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, cho biết dự án Vành đai 3 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư theo Nghị quyết 57/2022/QH15. Ban Giao thông làm chủ đầu tư hai dự án thành phần.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, báo cáo tại cuộc họp

Dự án thành phần 1 dài 47,3 km, gồm 14,7 km qua TP Thủ Đức cũ và 32,6 km qua Củ Chi - Hóc Môn - Bình Chánh. Quy mô đường cao tốc 4 làn, nền đường 19,75 m, có đường song hành đầu tư từng đoạn. Tổng mức đầu tư 22.412 tỉ đồng.

Dự án thành phần 2 thực hiện giải phóng mặt bằng cho toàn tuyến, diện tích khoảng 410 ha, tổng mức đầu tư 18.975 tỉ đồng.

Cận cảnh đại công trường Vành đai 3 phía tây TPHCM - CLIP: NGỌC QUÝ

Theo kế hoạch, đến ngày 19-12-2025 sẽ thông xe kỹ thuật 14,7 km cầu cạn qua TP Thủ Đức cũ và thông tuyến nền đường cấp phối 22 km đoạn qua Củ Chi - Hóc Môn - Bình Chánh. Đến ngày 30-4-2026 sẽ thông xe kỹ thuật 32,6 km cao tốc phía Tây và đến ngày 30-6-2026 thông xe toàn bộ dự án thành phần 1.

Hiện 10 gói thầu xây lắp chính đạt 68,1% sản lượng, tương đương 11.287/16.578 tỉ đồng giá trị hợp đồng. Riêng phần cầu cạn Thủ Đức đã đạt 85%, vượt 2% so với kế hoạch, đủ điều kiện thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12.

Các gói thầu phụ trợ gồm an toàn giao thông và chiếu sáng sẽ khởi công ngày 15-12-2025. Gói ITS đang thẩm định, dự kiến khởi công quý I/2026.

Đánh giá tiến độ cho thấy đến ngày 19-12-2025 có thể thông tuyến 22/32,6 km; đến ngày 30-4-2026 đạt 27 km và đến ngày 30-6-2026 thông toàn bộ 32,6 km.

Nguồn vật liệu phục vụ dự án cơ bản đáp ứng. Tổng nhu cầu cát đắp nền là 5,6 triệu m³, đã huy động 4 triệu m³ (72%). Từ nay đến hết 2025, các gói phía Tây cần bổ sung 0,2 triệu m³. Đối với đá xây dựng, tổng nhu cầu 2,5 triệu m³, đã huy động 1,2 triệu m³ (47%), còn thiếu 1,3 triệu m³.

Riêng 5 gói thầu tại khu vực Củ Chi – Hóc Môn – Bình Chánh đạt sản lượng khoảng 60%, đã giải ngân 1.414 tỉ đồng trong năm 2025. Tổng 28,5 km đất yếu cần xử lý, đến nay đã thực hiện được 22 km, trong đó 2 km hoàn tất dỡ tải và đang thi công cấp phối đá; 6 km chờ dỡ tải; còn 5,6 km chuẩn bị bơm hút chân không, dự kiến hoàn thành trong tháng 4-2026.

Toàn tuyến Vành đai 3 phía tây có 20 cầu, tổng chiều dài 4,2 km; đến ngày 19-12-2025 sẽ thông tuyến 13 cầu, 7 cầu còn lại đang gác dầm và thi công bản mặt.

Ngày 10-2-2026 thông xe kỹ thuật gói thầu XL4 đến XL6

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh các gói XL6 đến XL10 phía Tây đang chịu áp lực tiến độ lớn. Việc thông xe kỹ thuật ngày 19-12 chỉ đạt trên đoạn cầu cạn Thủ Đức; các gói còn lại vẫn còn nhiều hạng mục dở dang, đặc biệt tại khu vực cầu, các điểm đang gia tải, thiếu vật liệu đá – cát, vướng hồ sơ tài chính của nhà thầu và thời tiết mưa nhiều.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ông Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, tăng số mũi thi công, khắc phục phần chậm để bù tiến độ. Mốc ngày 10-2-2026 phải thông xe kỹ thuật đoạn từ gói XL4 (dự án thành phần 5 – Bình Dương) đến hết XL6 của dự án thành phần 1, trong đó một số hạng mục phải được đưa vào khai thác sớm. Ưu tiên hoàn thiện cầu Kênh Thầy Thuốc, kết nối với tuyến của Tây Ninh, đường Trương Văn Đang; cầu Bình Gởi và cầu Trần Đại Nghĩa phải đảm bảo điều kiện khai thác.

Chủ đầu tư và các nhà thầu phải lập bảng theo dõi nhân lực, thiết bị, kỹ sư tại từng gói thầu; khẩn trương tổng hợp nhu cầu đá cho toàn bộ năm 2025 và phần còn lại của 2026, làm rõ theo từng gói thầu và loại vật liệu để đảm bảo nguồn cung liên tục.

Cận cảnh đại công trường Vành đai 3 phía Tây

Khu vực nút giao Trần Đại Nghĩa - Vành đai 3

Công nhân tất bật thi công trên công trường

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo phải thông xe kỹ thuật cầu Trần Đại Nghĩa (gói thầu XL10) vào ngày 10-2-2026

