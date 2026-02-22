HLV Arteta ra “tối hậu thư” với Arsenal trước thềm đấu Tottenham

Tuyên bố cứng rắn được chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa ra thềm trận derby Bắc London với Tottenham tại vòng 27 Ngoại hạng Anh vào lúc 23 giờ 30 phút tối 22-2 (giờ Hà Nội).

"Mỗi cầu thủ Arsenal phải tự hỏi mình có muốn trở thành một phần của áp lực đua vô địch hay không. Nếu ai không muốn hãy làm việc khác, hãy rời Emirates đến CLB khác"- HLV Arteta thẳng thắn khi trả lời về cách giúp các học trò đối mặt với áp lực.

Mikel Arteta yêu cầu các học trò phải vượt qua áp lực trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: AP

Thông điệp như "tối hậu thư" được phát đi trong giai đoạn căng thẳng của cuộc đua vô địch khi Man City vừa thắng Newcastle 2-1 qua đó gây sức ép lên Arsenal.

Thầy trò Pep Guardiola hiện chỉ còn kém đối thủ 2 điểm, đồng nghĩa nếu thắng 11 trận còn lại họ sẽ hạ bệ thầy trò Mikel Arteta để đăng quang giải đấu.

Phong độ của "Pháo thủ London" lúc này đang thiếu ổn định khi chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Họ vừa đánh rơi chiến thắng dù dẫn trước 2-0 trước đội chót bảng Wolves ở trận gần nhất. Áp lực vì thế ngày càng gia tăng khi Man City tiếp tục bám đuổi sát sao trên bảng xếp hạng.

"Suốt 10, 15 năm qua mọi người đều yêu cầu chúng tôi phải trở lại cuộc đua vô địch và giờ chúng tôi đã trở lại. Bạn lại không muốn áp lực ư? Vậy hãy rời đi"- HLV Arteta nhấn mạnh và lý giải – "Áp lực là một phần của cuộc chơi và bạn phải đối mặt với nó. Chúng tôi cố gắng xử lý theo cách đúng đắn để đạt được mục tiêu".

Arsenal chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: AP

Bên kia chiến tuyến, Tottenham mới bổ nhiệm HLV Igor Tudor ngồi "ghế nóng" thay thế tiền nhiệm Thomas Frank bị sa thải hồi đầu tháng.

HLV Arteta mong muốn tái lập chiến thắng 4-1 trước Tottenham như hồi tháng 11 năm ngoái, đồng thời duy trì sự ổn định để giữ khoảng cách với đội bám đuổi Man City.

Đoàn quân dưới trướng HLV Pep Guardiola nổi tiếng với khả năng bứt tốc giai đoạn cuối mùa. Thống kê cho thấy 4 mùa gần nhất, Man City đều giành nhiều điểm hơn Arsenal ở 12 vòng cuối, trong khi "Pháo thủ" vẫn chưa thể đăng quang kể từ năm 2004.

"Chúng tôi phải làm những gì cần làm. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là giành chiến thắng ở trận tiếp theo. Chúng tôi phải sống trong hiện tại. Quá khứ là điều tuyệt vời nhưng hiện tại mới là điều quan trọng và hiện tại với Arsenal đang rất đẹp" – ông kết luận – "Thực tế, chúng tôi đang ở đúng vị trí mình mong muốn trên mọi đấu trường".

Mùa này thầy trò Mikel Arteta vẫn còn nguyên cơ hội đoạt "cú ăn 4" vĩ đại. Họ đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, vào vòng 5 Cup FA, chung kết Cup liên đoàn Anh và vượt qua vòng bảng Champions League với thành tích toàn thắng.



