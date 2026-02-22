HLV Arteta ra “tối hậu thư” với Arsenal trước thềm đấu Tottenham

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

HLV Arteta ra “tối hậu thư” với Arsenal trước thềm đấu Tottenham

Đăng Minh

(NLĐO) - HLV Mikel Arteta cảnh báo các cầu thủ Arsenal phải chấp nhận áp lực đua vô địch, nếu ai không đủ bản lĩnh thì nên rời đội bóng.

Tuyên bố cứng rắn được chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa ra thềm trận derby Bắc London với Tottenham tại vòng 27 Ngoại hạng Anh vào lúc 23 giờ 30 phút tối 22-2 (giờ Hà Nội).

"Mỗi cầu thủ Arsenal phải tự hỏi mình có muốn trở thành một phần của áp lực đua vô địch hay không. Nếu ai không muốn hãy làm việc khác, hãy rời Emirates đến CLB khác"- HLV Arteta thẳng thắn khi trả lời về cách giúp các học trò đối mặt với áp lực.

HLV Arteta ra “tối hậu thư” với Arsenal trước thềm đấu Tottenham - Ảnh 1.

Mikel Arteta yêu cầu các học trò phải vượt qua áp lực trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: AP

Thông điệp như "tối hậu thư" được phát đi trong giai đoạn căng thẳng của cuộc đua vô địch khi Man City vừa thắng Newcastle 2-1 qua đó gây sức ép lên Arsenal.

Thầy trò Pep Guardiola hiện chỉ còn kém đối thủ 2 điểm, đồng nghĩa nếu thắng 11 trận còn lại họ sẽ hạ bệ thầy trò Mikel Arteta để đăng quang giải đấu.

Phong độ của "Pháo thủ London" lúc này đang thiếu ổn định khi chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Họ vừa đánh rơi chiến thắng dù dẫn trước 2-0 trước đội chót bảng Wolves ở trận gần nhất. Áp lực vì thế ngày càng gia tăng khi Man City tiếp tục bám đuổi sát sao trên bảng xếp hạng.

"Suốt 10, 15 năm qua mọi người đều yêu cầu chúng tôi phải trở lại cuộc đua vô địch và giờ chúng tôi đã trở lại. Bạn lại không muốn áp lực ư? Vậy hãy rời đi"- HLV Arteta nhấn mạnh và lý giải – "Áp lực là một phần của cuộc chơi và bạn phải đối mặt với nó. Chúng tôi cố gắng xử lý theo cách đúng đắn để đạt được mục tiêu".

HLV Arteta ra “tối hậu thư” với Arsenal trước thềm đấu Tottenham - Ảnh 2.

Arsenal chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: AP

Bên kia chiến tuyến, Tottenham mới bổ nhiệm HLV Igor Tudor ngồi "ghế nóng" thay thế tiền nhiệm Thomas Frank bị sa thải hồi đầu tháng.

HLV Arteta mong muốn tái lập chiến thắng 4-1 trước Tottenham như hồi tháng 11 năm ngoái, đồng thời duy trì sự ổn định để giữ khoảng cách với đội bám đuổi Man City. 

Đoàn quân dưới trướng HLV Pep Guardiola nổi tiếng với khả năng bứt tốc giai đoạn cuối mùa. Thống kê cho thấy 4 mùa gần nhất, Man City đều giành nhiều điểm hơn Arsenal ở 12 vòng cuối, trong khi "Pháo thủ" vẫn chưa thể đăng quang kể từ năm 2004.

"Chúng tôi phải làm những gì cần làm. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là giành chiến thắng ở trận tiếp theo. Chúng tôi phải sống trong hiện tại. Quá khứ là điều tuyệt vời nhưng hiện tại mới là điều quan trọng và hiện tại với Arsenal đang rất đẹp" – ông kết luận – "Thực tế, chúng tôi đang ở đúng vị trí mình mong muốn trên mọi đấu trường".

Mùa này thầy trò Mikel Arteta vẫn còn nguyên cơ hội đoạt "cú ăn 4" vĩ đại. Họ đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, vào vòng 5 Cup FA, chung kết Cup liên đoàn Anh và vượt qua vòng bảng Champions League với thành tích toàn thắng.


Tin liên quan

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh

(NLĐO) - Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc, Real Madrid thăng hoa trên bảng xếp hạng sức mạnh cấp CLB bóng đá châu Âu tuần từ 16 đến 22-2.

Cận cảnh màn xô xát hỗn loạn khi Wolves hoà kịch tính Arsenal

(NLĐO) - Xô xát hỗn loạn nổ ra sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận Wolves cầm hoà Arsenal 2-2 ở trận đấu bù vòng 31 Ngoại hạng Anh hôm 19-2 (giờ Hà Nội).

Thủng lưới phút bù giờ, Arsenal đánh rơi chiến thắng tại Molineux

(NLĐO) – Chật vật thắng Wolverhampton ở lượt đi hồi tháng 12 nhờ bàn đá phản cuối trận của đối phương, lần tái ngộ "Bầy sói" cũng thực sự nhọc nhằn với Arsenal.

HLV Pep Guardiola Man City Ngoại hạng Anh Arsenal HLV Mikel Arteta
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo