U17 nữ Việt Nam thua đậm U17 Trung Quốc

Trước ứng viên hàng đầu U17 Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam không nằm ngoài dự đoán đã lựa chọn lối chơi phòng ngự trước đối thủ vượt trội về trình độ, thể hình và thể lực.

Trên sân, thế trận đã diễn ra một chiều khi đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép, dồn bóng vào khu vực 16m50, buộc thủ môn Cẩm My cùng hàng thủ phải hoạt động hết công suất bảo vệ cầu môn.

Với ưu thế thể lực, U17 nữ Trung Quốc khai thác cực kỳ hiệu quả các tình huống bóng bổng. Đến phút 16, từ quả phạt góc, Ju Zhitong bật cao đánh đầu mở tỉ số.

Chính Zhitong cũng là người hoàn tất cú đúp sau pha đệm bóng cận thành để nhân đôi cách biệt đến phút 32. Trong suốt hiệp 1, U17 nữ Việt Nam hầu như chỉ tập trung chống đỡ và không tạo được pha tấn công đáng chú ý nào.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Ngay đầu hiệp, Cheng Wandi ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0, tiếp tục từ một tình huống cố định. Dù chịu áp lực lớn, các học trò của HLV Okiyama Masahiko vẫn thi đấu nỗ lực, hạn chế thêm bàn thua.

Ở trận đấu sớm cùng bảng, U17 nữ Thái Lan đã giành chiến thắng 1-0 trước U17 nữ Myanmar. Kết quả này khiến cục diện bảng A cũng trở nên khó khăn hơn với U17 nữ Việt Nam.

Sau 2 lượt trận, đội mới có 1 điểm và buộc phải thắng đậm Myanmar ở lượt cuối để nuôi hy vọng giành vé vào vòng loại trực tiếp, cùng mục tiêu đến World Cup.

