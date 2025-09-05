HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

HLV đua nhau... thất nghiệp!

ĐÔNG LINH

Ba HLV nổi tiếng Solskjaer, Ten Hag và Mourinho vừa cùng bị sa thải vì kết quả huấn luyện bết bát

Những nhà cầm quân tên tuổi từng "hô mưa gọi gió" ở châu Âu nhanh chóng nhận quyết định sa thải khi các giải vô địch quốc gia chỉ vừa trải qua vài lượt trận.

Chẳng có gì bất biến

Việc 3 HLV từng làm việc tại Man United là Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag lần lượt bị thanh lý hợp đồng trong vòng vài ngày như một lời khẳng định chẳng có gì bất biến trong bóng đá đương đại và "thất bại là mất tất cả".

TIN LIÊN QUAN

"Người đặc biệt" José Mourinho chính thức rời Fenerbahçe chỉ sau hơn một năm cầm quân. CLB Thổ Nhĩ Kỳ này thất bại trong việc giành vé dự vòng bảng Champions League và ban lãnh đạo lập tức "xuống tay" với chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Một lần nữa, José Mourinho lại trở thành biểu tượng cho sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại: danh hiệu trong quá khứ không thể cứu ông khỏi thực tại cay đắng.

HLV đua nhau... thất nghiệp!- Ảnh 1.

Ba HLV tên tuổi Solskjaer, Ten Hag và Mourinho cùng bị mất ghế. Ảnh: GOAL

Cùng thời điểm, Ole Gunnar Solskjær cũng chịu chung số phận tại Besiktas. Được kỳ vọng hồi sinh đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ này nhưng chuỗi kết quả thất vọng khiến cựu HLV Man United phải khăn gói ra đi ngay trong mùa hè.

TIN LIÊN QUAN

Gần như đồng thời, HLV Erik ten Hag đã phải rời ghế tại Leverkusen chỉ sau 3 trận cầm quân. Di sản mà người tiền nhiệm Xabi Alonso để lại quá đồ sộ và đội bóng Đức không nỡ nhìn ông thầy người Hà Lan phá vỡ tất cả trong thời gian quá ngắn.

Đối mặt với sóng gió

Quãng nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2026 được cho là thời điểm quyết định số phận nhiều nhà cầm quân ở Premier League. Có hẳn một "cuộc đua sa thải" (sack race) - như dự báo của nhật báo The Sun - và nhiều thuyền trưởng đã bị điểm mặt chỉ tên. Nuno Espirito Santo của Nottingham Forest hiện là ứng viên số một có thể "bay ghế" khi đội bóng khởi đầu mùa giải bết bát.

Ruben Amorim, người được Man United chọn để thay Erik ten Hag nửa cuối mùa giải trước, cũng có khả năng đối mặt với sóng gió. Thất bại ê chề trước Grimsby Town ở League Cup đã khiến vị HLV người Bồ Đào Nha này bị dư luận công kích dữ dội. Cay đắng ở chỗ, Man United mùa hè vừa qua được các ông chủ Mỹ phê duyệt ngân sách "khủng" để tăng cường lực lượng, song mọi thứ vẫn không như mong muốn sau 3 vòng đấu đầu tiên.

Truyền thông Anh dự báo nếu may mắn trụ lại được sau quãng nghỉ FIFA Days tháng 9, Ruben Amorim sẽ phải làm việc cật lực để giúp Man United xoay chuyển tình thế. Nếu không, ông sẽ bị thất nghiệp trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

Ngay cả Unai Emery - người giúp Aston Villa trở lại đấu trường Champions League mùa trước và Europa League mùa này - cũng chẳng hề an toàn. Giới cá cược Anh xếp ông thầy người Tây Ban Nha này trong nhóm HLV có nguy cơ mất ghế nếu đội bóng trượt dài. Bằng chứng là ngay khi Villa sa sút, tỉ lệ sa thải dành cho Emery lại lập tức tăng lên.

Pep Guardiola có "bất khả xâm phạm"?

Đáng chú ý nhất thời điểm này chính là trường hợp Pep Guardiola khi Man City rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng Premier League sau 3 vòng đầu tiên. Pep sẽ không còn ngồi trên chiếc ghế "bất khả xâm phạm" một khi Man City không nhanh chóng tìm lại vị thế của một ứng viên hàng đầu ở cả mặt trận quốc nội lẫn quốc tế.

TIN LIÊN QUAN

Pep Guardiola nhiều lần bóng gió về việc sẽ rời bỏ Man City nếu ban lãnh đạo đội bóng không đáp ứng yêu cầu tinh gọn lực lượng, giảm quân số đội hình thay cho cảnh để rất đông cầu thủ ngồi làm khán giả cả mùa. Không chỉ một lần, ông khẳng định sẽ không đi theo con đường của Jurgen Klopp - làm giám đốc hay cố vấn đội bóng sau khi rời ghế HLV. Với Pep, hoặc là được toàn quyền xây dựng triết lý bóng đá, hoặc là giải nghệ. 

8 HLV Ngoại hạng Anh đã mất việc trong mùa trước. Đầu tiên là Erik ten Hag (Man United), rồi đến Steve Cooper (Leicester), Gary O'Neil (Wolves) và Russell Martin (Southampton) đều trong vài tháng cuối năm 2024. Sau đó, Julen Lopetegui, Sean Dyche (tháng 1-2025), Ivan Juric (Southampton, tháng 4) và cuối cùng là Ange Postecoglou (Tottenham) vào tháng 6-2025.

HLV đua nhau... thất nghiệp!- Ảnh 2.


Tin liên quan

Mourinho bị Fenerbahce sa thải, rộ tin đồn trở lại Man United

Mourinho bị Fenerbahce sa thải, rộ tin đồn trở lại Man United

(NLĐO) - Chỉ sau vài tuần lễ của mùa giải mới, Jose Mourinho đã bị Fenerbahce sa thải sau khi đội bóng này phải dừng chân tại vòng play-off Champions League.

Erik ten Hag bị sa thải, một tuần buồn của các cựu HLV Man United

(NLĐO) - Chỉ sau 3 trận đấu, Bayer Leverkusen đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Erik ten Hag. Trước đó, HLV Mourinho và Ole Solskjaer cũng rời ghế nóng.

Dấu chấm hết của Solskjaer tại Man United

Dẫn dắt Manchester United thay cho đồng nghiệp Jose Mourinho từ tháng 12-2018, Ole Gunnar Solskjaer mất đến 35 tháng để nhận ra ông chẳng hề có duyên với đội quân "quỷ đỏ"

HLV thất nghiệp sa thải Solskjaer Ten Hag Mourinho
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo