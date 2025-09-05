HLV đua nhau... thất nghiệp!

Những nhà cầm quân tên tuổi từng "hô mưa gọi gió" ở châu Âu nhanh chóng nhận quyết định sa thải khi các giải vô địch quốc gia chỉ vừa trải qua vài lượt trận.

Chẳng có gì bất biến

Việc 3 HLV từng làm việc tại Man United là Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag lần lượt bị thanh lý hợp đồng trong vòng vài ngày như một lời khẳng định chẳng có gì bất biến trong bóng đá đương đại và "thất bại là mất tất cả".

"Người đặc biệt" José Mourinho chính thức rời Fenerbahçe chỉ sau hơn một năm cầm quân. CLB Thổ Nhĩ Kỳ này thất bại trong việc giành vé dự vòng bảng Champions League và ban lãnh đạo lập tức "xuống tay" với chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Một lần nữa, José Mourinho lại trở thành biểu tượng cho sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại: danh hiệu trong quá khứ không thể cứu ông khỏi thực tại cay đắng.

Ba HLV tên tuổi Solskjaer, Ten Hag và Mourinho cùng bị mất ghế. Ảnh: GOAL

Cùng thời điểm, Ole Gunnar Solskjær cũng chịu chung số phận tại Besiktas. Được kỳ vọng hồi sinh đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ này nhưng chuỗi kết quả thất vọng khiến cựu HLV Man United phải khăn gói ra đi ngay trong mùa hè.

Gần như đồng thời, HLV Erik ten Hag đã phải rời ghế tại Leverkusen chỉ sau 3 trận cầm quân. Di sản mà người tiền nhiệm Xabi Alonso để lại quá đồ sộ và đội bóng Đức không nỡ nhìn ông thầy người Hà Lan phá vỡ tất cả trong thời gian quá ngắn.

Đối mặt với sóng gió

Quãng nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2026 được cho là thời điểm quyết định số phận nhiều nhà cầm quân ở Premier League. Có hẳn một "cuộc đua sa thải" (sack race) - như dự báo của nhật báo The Sun - và nhiều thuyền trưởng đã bị điểm mặt chỉ tên. Nuno Espirito Santo của Nottingham Forest hiện là ứng viên số một có thể "bay ghế" khi đội bóng khởi đầu mùa giải bết bát.

Ruben Amorim, người được Man United chọn để thay Erik ten Hag nửa cuối mùa giải trước, cũng có khả năng đối mặt với sóng gió. Thất bại ê chề trước Grimsby Town ở League Cup đã khiến vị HLV người Bồ Đào Nha này bị dư luận công kích dữ dội. Cay đắng ở chỗ, Man United mùa hè vừa qua được các ông chủ Mỹ phê duyệt ngân sách "khủng" để tăng cường lực lượng, song mọi thứ vẫn không như mong muốn sau 3 vòng đấu đầu tiên.

Truyền thông Anh dự báo nếu may mắn trụ lại được sau quãng nghỉ FIFA Days tháng 9, Ruben Amorim sẽ phải làm việc cật lực để giúp Man United xoay chuyển tình thế. Nếu không, ông sẽ bị thất nghiệp trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

Ngay cả Unai Emery - người giúp Aston Villa trở lại đấu trường Champions League mùa trước và Europa League mùa này - cũng chẳng hề an toàn. Giới cá cược Anh xếp ông thầy người Tây Ban Nha này trong nhóm HLV có nguy cơ mất ghế nếu đội bóng trượt dài. Bằng chứng là ngay khi Villa sa sút, tỉ lệ sa thải dành cho Emery lại lập tức tăng lên.

Pep Guardiola có "bất khả xâm phạm"?

Đáng chú ý nhất thời điểm này chính là trường hợp Pep Guardiola khi Man City rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng Premier League sau 3 vòng đầu tiên. Pep sẽ không còn ngồi trên chiếc ghế "bất khả xâm phạm" một khi Man City không nhanh chóng tìm lại vị thế của một ứng viên hàng đầu ở cả mặt trận quốc nội lẫn quốc tế.

Pep Guardiola nhiều lần bóng gió về việc sẽ rời bỏ Man City nếu ban lãnh đạo đội bóng không đáp ứng yêu cầu tinh gọn lực lượng, giảm quân số đội hình thay cho cảnh để rất đông cầu thủ ngồi làm khán giả cả mùa. Không chỉ một lần, ông khẳng định sẽ không đi theo con đường của Jurgen Klopp - làm giám đốc hay cố vấn đội bóng sau khi rời ghế HLV. Với Pep, hoặc là được toàn quyền xây dựng triết lý bóng đá, hoặc là giải nghệ.

8 HLV Ngoại hạng Anh đã mất việc trong mùa trước. Đầu tiên là Erik ten Hag (Man United), rồi đến Steve Cooper (Leicester), Gary O'Neil (Wolves) và Russell Martin (Southampton) đều trong vài tháng cuối năm 2024. Sau đó, Julen Lopetegui, Sean Dyche (tháng 1-2025), Ivan Juric (Southampton, tháng 4) và cuối cùng là Ange Postecoglou (Tottenham) vào tháng 6-2025.



