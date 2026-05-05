HLV Guardiola lên tiếng sau khi Man City thoát thua không tưởng trước Everton

Không ai nghĩ màn khởi đầu chặng đua "hành xác" 15 ngày 5 trận của Man City lại chông gai hơn cả dự báo.

Một Everton không còn động lực ở chặng cuối của mùa giải lại khiến cho ứng viên vô địch Man City phải vất vả để thoát thua, thậm chí có khả năng phải từ bỏ luôn cuộc đua với Arsenal đang vào hồi gay cấn.



Man City khởi đầu mạnh mẽ với sức ép tấn công dồn dập sang phần sân Everton

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City triển khai thế trận tấn công với tỉ lệ cầm bóng áp đảo. Cơ hội liên tiếp được tạo ra, chỉ tiếc là các chân sút như Antoine Semenyo hay Rayan Cherki lại thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng.

Trong khi Everton chủ động lùi sâu phòng ngự, họ vẫn có những tình huống phản công đáng chú ý, buộc thủ thành Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cứu thua trước sức ép từ Beto và Iliman Ndiaye.

Jeremy Doku (11) phá vỡ thế bế tắc với bàn mở tỉ số cuối hiệp 1

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Man City cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc ở phút 42. Từ pha phối hợp với Rayan Cherki, Jeremy Doku tung cú cứa lòng chân trái tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, mở tỉ số trận đấu.

Không ai nghĩ "kịch bản" trận đấu sau giờ nghỉ lại diễn ra theo hướng khó lường. Khi Man City còn chưa kịp gia tăng cách biệt, họ bất ngờ sụp đổ chỉ trong hơn 10 phút. Phút 60, sai lầm tai hại của hàng thủ đội khách tạo điều kiện để Thierno Barry tận dụng ghi bàn gỡ hòa.

Thierno Barry vượt qua cả thủ thành Donnarumma để ghi bàn

Chỉ 5 phút sau, từ quả phạt góc của James Garner, trung vệ Jake O'Brien bật cao đánh đầu cận thành, đưa Everton vượt lên.

Đến phút 75, Barry hoàn tất cú đúp sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, nâng tỉ số lên 3-1, đẩy Man City vào thế rượt đuổi đầy khó khăn.

Trung vệ Jake O'Brien lập công...

Barry hoàn tất cú đúp

Bị dồn vào chân tường, bản lĩnh của Man City lên tiếng đúng lúc. Ngay sau khi bị dẫn hai bàn, Erling Haaland thoát xuống và dứt điểm tinh tế, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.

Erling Haaland rút ngắn tỉ số còn 2-3 cho Man City

Những phút cuối trận chứng kiến sức ép nghẹt thở mà Man City tạo ra. Đội khách dồn toàn lực tấn công, thậm chí thủ môn Donnarumma cũng lên tham gia các tình huống cố định.

Và đúng vào giây cuối cùng, từ một quả phạt góc, Doku tung cú dứt điểm quyết đoán, hoàn tất cú đúp và ấn định trận hòa 3-3.

Dù tránh được thất bại, kết quả này vẫn là đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch của Man City. Họ hiện đã kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm và dù vẫn còn trong tay một trận chưa đấu, quyền tự quyết gần như không còn nằm trong tay thầy trò Pep Guardiola.

Doku giành lại 1 điểm cho Man City ở phút bù giờ

Sau trận, Guardiola thừa nhận: "Chúng tôi chơi tốt trong phần lớn thời gian, nhưng không tận dụng được cơ hội. Everton luôn là đối thủ khó chịu trên sân nhà. Ít nhất, một điểm vẫn tốt hơn là trắng tay".

Trong khi đó, Doku – người hùng của trận đấu – cho rằng Man City đã "tự làm khó mình" khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội: "Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp một. Nếu không ghi bàn, bạn sẽ phải trả giá. Dù sao, một điểm vẫn có thể rất quan trọng vào cuối mùa".

Thầy trò Pep Guardiola tiếc nuối bởi trận cầu ở Hill Dickinson Stadium

Với Everton, dù không thể giữ trọn 3 điểm, màn trình diễn này vẫn xứng đáng nhận được nhiều lời khen. Đội chủ nhà đã tận dụng tối đa sai lầm của đối thủ và suýt tạo nên một cú sốc lớn nhất vòng đấu.