Man City tăng tốc về đích

Trỗi dậy đúng lúc

Với bản lĩnh của đội bóng nhiều lần lên ngôi số 1 suốt 10 năm qua, lại nắm quyền tự quyết trong tay, thầy trò Pep Guardiola đứng trước cơ hội lớn để trở lại đỉnh cao Ngoại hạng Anh mùa này, dù phía trước vẫn là hành trình không cho phép sai sót.

Chiến thắng 1-0 trước Burnley giúp Man City chính thức vượt qua Arsenal sau 201 ngày bị đối thủ chiếm giữ ngôi đầu. Đây không chỉ là bước ngoặt về điểm số mà còn là cú hích lớn về tâm lý trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Man City (trái) tăng tốc muộn nhưng hoàn toàn có khả năng cán đích trước Arsenal (Ảnh: ARSENAL FC)

Dưới thời Pep Guardiola, Man City luôn biết cách tăng tốc đúng lúc. Khi mùa giải bước vào chặng nước rút, đội chủ sân Etihad thường duy trì chuỗi thắng ổn định để tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch. Việc trở lại vị trí số 1 lần này vì thế không gây bất ngờ, mà phản ánh đúng quy luật quen thuộc của họ.

Tuy nhiên, Guardiola vẫn tỏ ra thận trọng khi khẳng định đội bóng của ông "chỉ có một cách là thắng tất cả các trận còn lại". Điều đó cho thấy dù đang nắm quyền tự quyết, Man City không có nhiều khoảng trống cho sai lầm.

Khoảng cách với Arsenal vẫn rất mong manh và chỉ một cú sẩy chân cũng có thể khiến cục diện đảo chiều.

Chiều sâu đội hình

Trận thắng Burnley phần nào cho thấy áp lực mà Man City đang phải đối mặt. Họ áp đảo hoàn toàn với hàng loạt cơ hội, nhưng chỉ ghi được một bàn thắng. Sự thiếu sắc bén ở khâu kết thúc khiến trận đấu phải căng thẳng kéo dài đến những phút cuối. Dẫu vậy, việc vẫn giành trọn 3 điểm lại là dấu hiệu tích cực, cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Ở chiều ngược lại, Arsenal đang chịu tổn thất đáng kể về mặt tinh thần. Sau hơn 7 tháng dẫn đầu, việc đánh mất vị trí số 1 đúng giai đoạn nhạy cảm tạo ra áp lực rất lớn cho thầy trò Mikel Arteta. Những dấu hiệu chững lại gần đây càng khiến họ gặp bất lợi trong cuộc đua.

Một trong những khác biệt lớn giữa 2 đội nằm ở bản lĩnh và chiều sâu đội hình. Man City có khả năng xoay tua hiệu quả mà không làm suy giảm chất lượng, trong khi Arsenal phụ thuộc nhiều vào bộ khung chính. Khi lịch thi đấu dày đặc và áp lực tăng cao, lợi thế này càng trở nên rõ rệt.

Trong thế cân bằng hiện tại, không loại trừ khả năng Arsenal và Man City sẽ kết thúc mùa giải với điểm số ngang nhau. Đôi bên đang bằng nhau ở hầu hết các chỉ số, từ số trận thắng, số trận thua, điểm số cho đến hiệu số bàn thắng bại.

Tuy nhiên, Man City tạm xếp trên nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn (cũng để thủng lưới nhiều bàn hơn) - 66/29 và 63/26. Hai đội, vì thế sẽ phải ưu tiên nhiệm vụ ghi bàn trong phần còn lại của mùa giải.

"Nếu đôi bên kết thúc mùa giải với mọi chỉ số ngang nhau, ban tổ chức Ngoại hạng Anh sẽ căn cứ kết quả đối đầu để phân định ngôi vô địch. Ở tiêu chí này, thầy trò HLV Guardiola sẽ đăng quang bởi họ đã giành 4 điểm qua 2 lần chạm trán Arsenal.



