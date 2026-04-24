HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Man City tăng tốc về đích

Đông Linh

Man City đã soán ngôi đầu Ngoại hạng Anh từ tay Arsenal đúng thời điểm then chốt, tràn trề hy vọng đăng quang cuối mùa.

Trỗi dậy đúng lúc

Với bản lĩnh của đội bóng nhiều lần lên ngôi số 1 suốt 10 năm qua, lại nắm quyền tự quyết trong tay, thầy trò Pep Guardiola đứng trước cơ hội lớn để trở lại đỉnh cao Ngoại hạng Anh mùa này, dù phía trước vẫn là hành trình không cho phép sai sót.

Chiến thắng 1-0 trước Burnley giúp Man City chính thức vượt qua Arsenal sau 201 ngày bị đối thủ chiếm giữ ngôi đầu. Đây không chỉ là bước ngoặt về điểm số mà còn là cú hích lớn về tâm lý trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Man City tăng tốc về đích - Ảnh 1.

Man City (trái) tăng tốc muộn nhưng hoàn toàn có khả năng cán đích trước Arsenal (Ảnh: ARSENAL FC)

Dưới thời Pep Guardiola, Man City luôn biết cách tăng tốc đúng lúc. Khi mùa giải bước vào chặng nước rút, đội chủ sân Etihad thường duy trì chuỗi thắng ổn định để tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch. Việc trở lại vị trí số 1 lần này vì thế không gây bất ngờ, mà phản ánh đúng quy luật quen thuộc của họ.

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, Guardiola vẫn tỏ ra thận trọng khi khẳng định đội bóng của ông "chỉ có một cách là thắng tất cả các trận còn lại". Điều đó cho thấy dù đang nắm quyền tự quyết, Man City không có nhiều khoảng trống cho sai lầm. 

Khoảng cách với Arsenal vẫn rất mong manh và chỉ một cú sẩy chân cũng có thể khiến cục diện đảo chiều.

Chiều sâu đội hình

Trận thắng Burnley phần nào cho thấy áp lực mà Man City đang phải đối mặt. Họ áp đảo hoàn toàn với hàng loạt cơ hội, nhưng chỉ ghi được một bàn thắng. Sự thiếu sắc bén ở khâu kết thúc khiến trận đấu phải căng thẳng kéo dài đến những phút cuối. Dẫu vậy, việc vẫn giành trọn 3 điểm lại là dấu hiệu tích cực, cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Ở chiều ngược lại, Arsenal đang chịu tổn thất đáng kể về mặt tinh thần. Sau hơn 7 tháng dẫn đầu, việc đánh mất vị trí số 1 đúng giai đoạn nhạy cảm tạo ra áp lực rất lớn cho thầy trò Mikel Arteta. Những dấu hiệu chững lại gần đây càng khiến họ gặp bất lợi trong cuộc đua.

TIN LIÊN QUAN

Một trong những khác biệt lớn giữa 2 đội nằm ở bản lĩnh và chiều sâu đội hình. Man City có khả năng xoay tua hiệu quả mà không làm suy giảm chất lượng, trong khi Arsenal phụ thuộc nhiều vào bộ khung chính. Khi lịch thi đấu dày đặc và áp lực tăng cao, lợi thế này càng trở nên rõ rệt.

Trong thế cân bằng hiện tại, không loại trừ khả năng Arsenal và Man City sẽ kết thúc mùa giải với điểm số ngang nhau. Đôi bên đang bằng nhau ở hầu hết các chỉ số, từ số trận thắng, số trận thua, điểm số cho đến hiệu số bàn thắng bại.

Tuy nhiên, Man City tạm xếp trên nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn (cũng để thủng lưới nhiều bàn hơn) - 66/29 và 63/26. Hai đội, vì thế sẽ phải ưu tiên nhiệm vụ ghi bàn trong phần còn lại của mùa giải.

"Nếu đôi bên kết thúc mùa giải với mọi chỉ số ngang nhau, ban tổ chức Ngoại hạng Anh sẽ căn cứ kết quả đối đầu để phân định ngôi vô địch. Ở tiêu chí này, thầy trò HLV Guardiola sẽ đăng quang bởi họ đã giành 4 điểm qua 2 lần chạm trán Arsenal.


Arteta và Pep Guardiola nói gì sau đại chiến Arsenal – Man City?

Man City Arsenal Ngoại hạng Anh Pep Guardiola
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo