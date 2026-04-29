Thể thao

Premier League từ chối ủng hộ, Man City đối mặt lịch đấu nghẹt thở

Đông Linh (theo Premier League, mancityfc)

(NLĐO) - Ban tổ chức Premier League từ chối điều chỉnh lịch thi đấu, buộc Man City đối mặt với tần suất ra sân dày đặc ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Man City sẽ phải căng sức ở chặng nước rút mùa giải sau khi Ban tổ chức Premier League từ chối đề nghị thay đổi lịch thi đấu từ đội chủ sân Etihad. Man City mong muốn sắp xếp lại thứ tự các trận gặp Crystal Palace và Bournemouth nhằm có thêm thời gian hồi phục giữa những cuộc đối đầu quan trọng, đặc biệt khi họ còn phải đá chung kết FA Cup.

Premier League từ chối hỗ trợ, Man City đối mặt lịch đấu nghẹt thở - Ảnh 1.

Man City đối mặt lịch trình thi đấu không thuận lợi

Tuy nhiên, ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh vẫn giữ nguyên lịch thi đấu ban đầu. Nguồn tin từ Anh cho biết, nhiều CLB đã phản ứng trước khả năng Man City được ưu ái, từ đó khiến Premier League quyết định không tạo ngoại lệ cho bất kỳ ai.

Với động thái kiên quyết từ Premier League, đội bóng của HLV Pep Guardiola sẽ bước vào chuỗi ngày cực kỳ khắc nghiệt. Sau chuyến làm khách trên sân Everton (ngày 5-5), Man City phải đá 4 trận trong vòng 12 ngày.

Premier League từ chối hỗ trợ, Man City đối mặt lịch đấu nghẹt thở - Ảnh 2.

Man City sẽ tranh chung kết FA Cup với Chelsea ngày 16-5

Cụ thể, họ lần lượt tiếp Brentford trên sân nhà ngày 9-5, sau đó tiếp Crystal Palace tại Etihad ngày 14-5, đá chung kết FA Cup gặp Chelsea ngày 16-5 trên sân Wembley rồi hành quân đến sân Bournemouth sau đó bốn ngày (20-5).

Lịch thi đấu dày đặc xuất hiện đúng vào thời điểm then chốt của mùa bóng. Man City vẫn đang cạnh tranh quyết liệt ngôi vô địch Premier League với Arsenal, trong khi FA Cup cũng là mục tiêu quan trọng của đội bóng thành Manchester.

Premier League từ chối hỗ trợ, Man City đối mặt lịch đấu nghẹt thở - Ảnh 3.

Pep Guardiola lo lắng dàn cầu thủ trụ cột bị quá tải ở giai đoạn quan trọng

Mật độ thi đấu cao chắc chắn tạo ra thách thức lớn về thể lực và khả năng xoay tua đội hình cho Pep Guardiola. Việc phải chinh chiến liên tục trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đáng kể đến phong độ của các trụ cột như Erling Haaland, Bernardo Silva hay Rodri.

Dù sở hữu lực lượng có chiều sâu hàng đầu nước Anh, Man City vẫn khó tránh khỏi áp lực khi phải chia sức cho nhiều mặt trận. Chỉ một cú sẩy chân ở Premier League cũng có thể khiến họ đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch với Arsenal.

Premier League từ chối hỗ trợ, Man City đối mặt lịch đấu nghẹt thở - Ảnh 4.

Sự cổ vũ của người hâm mộ là động lực lớn cho Man City

Ở chiều ngược lại, quyết định cứng rắn của Premier League cho thấy ban tổ chức muốn đảm bảo tính công bằng cho toàn giải đấu. Man City vì thế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thích nghi với lịch thi đấu khắc nghiệt. 

Nếu vượt qua giai đoạn này thành công, thầy trò Guardiola sẽ chứng minh bản lĩnh của ứng viên số một cho mọi danh hiệu quốc nội mùa giải năm nay.

Man City lập kỷ lục, mơ kỳ tích

Từ chỗ đối mặt đoạn kết mùa giải có nguy cơ trắng tay, Man City "bỗng dưng" được trao quyền tự quyết mục tiêu giành hat-trick danh hiệu sân cỏ nước Anh.

Chelsea hẹn quyết đấu Man City ở chung kết FA Cup

(NLĐO) - Chelsea giành quyền vào chung kết FA Cup sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leeds United, níu giữ cơ hội cuối cùng để tránh một mùa giải trắng tay.

Ngoại hạng Anh sau trận "chung kết" giữa Man City và Arsenal

(NLĐO) - Chiến thắng của Man City trước Arsenal trong trận “chung kết” sớm tác động lớn đến cục diện cuộc đua vô địch ở giai đoạn then chốt.

