Thể thao

Man City lập kỷ lục, mơ kỳ tích

Đông Linh

Từ chỗ đối mặt đoạn kết mùa giải có nguy cơ trắng tay, Man City "bỗng dưng" được trao quyền tự quyết mục tiêu giành hat-trick danh hiệu sân cỏ nước Anh.

Đã có thời điểm, Man City gần như vô vọng với viễn cảnh thất bại toàn diện cả mùa giải. Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đầy rẫy bất lợi, FA Cup tiềm ẩn nhiều rủi ro... Áp lực từ lịch thi đấu dày đặc khiến không ít người cho rằng thầy trò Pep Guardiola hoàn toàn có nguy cơ trắng tay.

Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, mọi thứ đã thay đổi. Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Southampton ở bán kết FA Cup không chỉ đưa Man City vào chung kết giải đấu lâu đời nhất thế giới năm thứ tư liên tiếp, mà còn giúp đội chủ sân Etihad nắm quyền tự quyết trong hành trình chinh phục "cú ăn ba" quốc nội.

League Cup đã nằm trong phòng truyền thống sân Etihad sau chiến thắng Arsenal ở trận chung kết hồi tháng trước. Tấm vé dự chung kết FA Cup cũng đã được bảo đảm sau màn thoát hiểm tại Wembley. Trong khi đó, cuộc đua Premier League vẫn chưa ngã ngũ và Man City còn nguyên cơ hội tự quyết định số phận bằng kết quả ở những vòng đấu cuối khi đua tranh cùng Arsenal.

Man City lập kỷ lục, mơ kỳ tích - Ảnh 1.

Man City vượt qua trở ngại, thẳng tiến trong cuộc đua các danh hiệu vô địch. (Ảnh: FACUP)

Nhìn lại giai đoạn khó khăn - thời điểm Man City từng đánh rơi nhiều điểm số quan trọng trong khi Arsenal tăng tốc mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh, những bước ngoặt nêu trên mang tính lịch sử. Một số trụ cột xuống phong độ, hàng thủ thiếu chắc chắn và chiều sâu đội hình từng bị đặt dấu hỏi.Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch đã xuất hiện đúng lúc.

Trước Southampton, Guardiola gây bất ngờ khi thay tới 8 vị trí trong đội hình xuất phát. Những xáo trộn khiến Man City nhập cuộc thiếu trơn tru, gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi giàu năng lượng của đối thủ đang thi đấu ở Championship.

Khi Finn Azaz mở tỉ số cho Southampton ở phút 79, đối mặt nguy cơ bị loại hiển hiện, Man City mới thực sự tăng tốc. Jeremy Doku lên tiếng chỉ ít phút sau đó với bàn gỡ hòa quan trọng. Để rồi đến phút 87, Nico Gonzalez lập siêu phẩm bằng cú sút xa quyết đoán, hoàn tất màn ngược dòng 2-1 để đưa đội bóng thành Manchester tiến vào trận chung kết.

Chiến thắng này thêm một lần nữa cho thấy vì sao Man City vẫn là thế lực số 1 của bóng đá Anh nhiều năm qua. Họ có thể chơi không quá thuyết phục trong phần lớn thời gian, nhưng luôn biết cách kết liễu đối thủ ở thời khắc quyết định, không chỉ trong 90 phút của một trận đấu mà còn ở phạm vi cả mùa giải.

Dù vậy, HLV Pep Guardiola vẫn giữ sự thận trọng quen thuộc khi nói về khả năng giành trọn bộ ba danh hiệu quốc nội: "Khi còn cách trận chung kết (FA Cup) và các trận đấu cuối (Ngoại hạng Anh) một chặng đường dài, tôi chưa nghĩ đến các danh hiệu. Còn xa lắm!".

Sự dè dặt của Pep hoàn toàn có cơ sở. Giải Ngoại hạng Anh vẫn còn nhiều khúc quanh khó lường và chỉ một cú sẩy chân cũng có thể khiến Man City trả giá đắt. Ở FA Cup, đối thủ trong trận chung kết sẽ là Chelsea hoặc Leeds United - đều không dễ bị khuất phục.

Khác biệt lớn nhất lúc này chính là việc Man City hoàn toàn ở thế chủ động. Từ chỗ lo lắng cảnh trắng tay, hiện Man "xanh" nắm giữ chìa khóa thành công trong tay mình.

Nếu thắng những trận then chốt ở Premier League, Man City sẽ trở lại ngôi vương. Nếu chơi đúng sức tại Wembley, FA Cup sẽ là danh hiệu tiếp theo. Cộng với League Cup đã có, "cú ăn ba" quốc nội từ giấc mơ xa vời nay trở thành mục tiêu hoàn toàn khả thi với thầy trò HLV Pep Guardiola.

Từ nỗi lo trắng tay đến lúc mơ mộng về một mùa giải rực rỡ, Man City đang tự viết lại đoạn kết theo cách quen thuộc, bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của đội bóng "sở hữu ADN vô địch".


Man City tăng tốc về đích

Man City tăng tốc về đích

Man City đã soán ngôi đầu Ngoại hạng Anh từ tay Arsenal đúng thời điểm then chốt, tràn trề hy vọng đăng quang cuối mùa.

Man City ngược dòng kịch tính, vào chung kết FA Cup lần thứ tư liên tiếp

(NLĐO) - Man City ghi hai bàn trong năm phút cuối trận để thắng ngược Southampton 2-1 ở bán kết, trở thành đội đầu tiên vào chung kết Cup FA bốn lần liên tiếp.

Chelsea hẹn quyết đấu Man City ở chung kết FA Cup

(NLĐO) - Chelsea giành quyền vào chung kết FA Cup sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leeds United, níu giữ cơ hội cuối cùng để tránh một mùa giải trắng tay.

