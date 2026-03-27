HLV Kim Sang-sik đánh giá cao tân binh Hoàng Hên

Tuyển Việt Nam và tuyển Bangladesh

Sau chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Bangladesh, HLV Kim Sang-sik ấn tượng với khả năng thích nghi nhanh của tân binh Đỗ Hoàng Hên, đồng thời nhấn mạnh những thử nghiệm về nhân sự nhằm hướng tới trận đấu quan trọng gặp Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đánh giá về màn thể hiện của Hoàng Hên, ông Kim cho biết ông chủ động trao đổi trước với cầu thủ này về việc thi đấu đa năng trên hàng công. “Trước trận, tôi có nói với Hoàng Hên rằng sẽ sử dụng cậu ấy ở nhiều vị trí và Hên đã sẵn sàng. Việc thay đổi vị trí giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở để tìm ra vai trò phù hợp nhất cho cậu ấy” - HLV tuyển Việt Nam chia sẻ, đồng thời cho rằng đây là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới trận gặp Malaysia.

Trong khi đó, HLV Kim cũng thổ lộ tiền đạo Nguyễn Xuân Son vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương cơ đùi nên chưa đạt thể trạng tốt nhất.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra thêm về thể trạng, trong đó có cân nặng của Xuân Son. Thời gian qua cậu ấy gặp chấn thương nên khả năng di chuyển chưa thực sự tốt. Tuy nhiên, đây là cầu thủ rất đáng chờ đợi trong trận đấu sắp tới” - ông Kim bày tỏ.

Với trường hợp của Đoàn Văn Hậu, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận xét cầu thủ này đã thể hiện tốt ở cả hai vai trò trung vệ lệch và hậu vệ cánh trong thời gian qua. Tuy nhiên, Ban huấn luyện chủ động kiểm soát thời lượng thi đấu của Văn Hậu nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất. Ông nói: “Chúng tôi muốn Văn Hậu có sự chuẩn bị tối ưu cho trận đấu sắp tới. Tôi tin rằng cậu ấy có thể phát huy tốt khi được sử dụng ở vị trí trung vệ lệch”.

Chia sẻ thêm về cách vận hành chiến thuật trong trận đấu với Bangladesh, HLV Kim Sang-sik khẳng định đây là dịp rà soát, đánh giá thể trạng, năng lực chuyên môn của các cầu thủ sau giai đoạn thi đấu liên tục tại V-League nên Ban huấn luyện đã chủ động thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự để đảm bảo nền tảng thể lực và duy trì sự ổn định.

“Các cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày nên không tránh khỏi mệt mỏi. Chúng tôi thay đổi nhiều vị trí để giúp họ duy trì thể trạng và đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận gặp Malaysia” - HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Trận đấu với Bangladesh được đánh giá giúp đội tuyển Việt Nam có sự khởi động cần thiết, trước khi bước vào cuộc tái đấu tuyển Malaysia trên sân nhà Thiên Trường vào ngày 31-3 tới.