Kịch tính Giải CFA Team China 2026: U23 Việt Nam và 3 đội cùng có 1 điểm

Ngày 25-3, Giải CFA Team China 2026 chính thức khai mạc tại Tây An (Trung Quốc). Hai trận hòa với kịch bản tương đối khác nhau phần nào cho thấy mỗi đội đều có tính toán riêng, song khoảng cách trình độ hiện tại không quá lớn.

U23 Việt Nam thể hiện tính kỷ luật

Ở trận đấu sớm, U23 Việt Nam có lợi thế nhờ bàn thắng ở phút 8 của tiền đạo Nguyễn Minh Tâm. Dù vậy, Triều Tiên với nhiều cầu thủ từng đá chính cho đội tuyển quốc gia đã thành công gỡ hòa trong hiệp 2. Sau bàn thua, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh lấy lại sự tập trung, thể hiện tính kỷ luật và khả năng chịu áp lực trước đối thủ giàu kinh nghiệm để bảo toàn tỉ số 1-1.

U23 Việt Nam tạm xếp hạng 3 tại Giải CFA Team China 2026 sau trận hòa Triều Tiên (Ảnh: VFF)

Cuộc đối đầu còn lại giữa U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan diễn ra cởi mở hơn, tạo nên màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Ngay trong hiệp 1, đại diện xứ chùa vàng đã dẫn trước 2-0 bằng pha lập công của Jehhanafee Mamah và Chawanwit Sealao.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà trở lại mạnh mẽ với một số điều chỉnh nhân sự của HLV Antonio Puche. Xiang Yuwang và Li Xinxiang mỗi người ghi một bàn trong hiệp 2, giúp U23 Trung Quốc hòa 2-2 trong ngày ra quân. Đáng chú ý, ở thời gian bù giờ, Oussama Thiangkham (Thái Lan) và Xuan Zhijian (Trung Quốc) bị truất quyền thi đấu sau tình huống hỗn loạn trong vòng cấm.

Trận đấu khép lại, người hâm mộ bóng đá quốc gia tỉ dân không mấy hài lòng với kết quả của đội nhà. Tờ Sina Sports nhận định: "Với 8 cầu thủ từng dự Giải U23 châu Á 2026 đã được đôn lên đội tuyển quốc gia và thủ thành Li Hao vắng mặt vì chấn thương, Trung Quốc hiện chỉ như một đội U23 hạng 2".

U23 Trung Quốc lội ngược dòng hòa Thái Lan trong ngày ra quân (Ảnh: Sina Sports)

Giữ sự tập trung cao độ

Trong trận đấu tiếp theo (28-3), những "chiến binh sao vàng" sẽ chạm trán U23 Thái Lan. Đại diện xứ chùa vàng vừa có thêm động lực sau trận hòa đầy cảm xúc với đương kim á quân châu Á. Dù vậy, Thái Lan cũng bộc lộ một số khoảng trống ở hàng phòng ngự, đặc biệt khi phải chống đỡ sức ép liên tục.

Ngoài ra, cầu thủ gốc Morocco Oussama Thiangkham sẽ bị treo giò vì thẻ đỏ trong trận ra quân gặp Trung Quốc. Sự vắng mặt của một hậu vệ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống phòng ngự của đoàn quân HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

Bảng xếp hạng Giải CFA Team China 2026 sau lượt trận đầu tiên (Ảnh: FAT)

Ngược lại, U23 Việt Nam có thể đối đầu Thái Lan với tâm thế tích cực sau màn trình diễn khá tốt trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Triều Tiên. Tuy nhiên, bài toán khó cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là phải duy trì được sự ổn định xuyên suốt trận đấu thay vì chỉ chơi tốt trong giai đoạn đầu. Điều này đòi hỏi U23 Việt Nam phải giữ sự tập trung cao độ, đồng thời tận dụng tốt những sai lầm của đối phương.

Sau lượt đấu đầu tiên, cả 4 đội đều có 1 điểm. U23 Việt Nam tạm xếp hạng 3 vì ghi ít bàn thắng hơn Trung Quốc và Thái Lan. Điều này cho thấy cục diện giải đấu hoàn toàn có thể thay đổi nếu một đại diện nào bất ngờ sẩy chân.



