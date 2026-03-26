U23 Việt Nam có lợi thế lớn trước khi đấu Thái Lan ở giải giao hữu tại Trung Quốc

Sau trận ra quân hoà 1-1 trước U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026.

Trước thềm cuộc đối đầu này, U23 Thái Lan phải chịu tổn thất đáng kể về lực lượng, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Trung vệ Wichan Inaram dính chấn thương sau pha va chạm trong trận hòa 2-2 trước đương kim á quân châu Á - U23 Trung Quốc ngày ra quân. Anh được xác định phải nghỉ từ 4 đến 7 ngày, đồng nghĩa vắng mặt ở màn so tài với U23 Việt Nam.

Không dừng lại đó, hậu vệ cánh Oussama Thiangkham cũng không thể ra sân do án treo giò từ tấm thẻ đỏ ở cùng trận đấu với Trung Quốc. Hai sự vắng mặt này chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến lực lượng của "bầy voi chiến".

Dù vậy, U23 Thái Lan gặp bất lợi về nhân sự, vẫn được đánh giá nhỉnh hơn khi sở hữu lực lượng chủ yếu ở độ tuổi 22-23, trong khi U23 Việt Nam chỉ mang đến giải đội hình gồm nhiều cầu thủ lứa U21.

Màn chạm trán giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 14 giờ, ngày 28-3 tới. Sau lượt đấu đầu tiên, cục diện của giải đấu khá kịch tính khi cả 4 đội đều chỉ có 1 điểm. Trong đó, Việt Nam xếp thứ 3 khi có chỉ số phụ thấp hơn Trung Quốc và Thái Lan.