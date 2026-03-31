HLV Kim Sang-sik hài lòng với trận thắng cách biệt 2 bàn của tuyển Việt Nam

Bàn mở tỉ số của Duy Mạnh cùng cú đúp của Xuân Son giúp tuyển Việt Nam thắng Malaysia với tỉ số 3-1. Trước đó, HLV Kim Sang-sik từng tuyên bố sẽ dẫn dắt đội nhà vượt qua đối thủ này với tỉ số 2-0.

Trong buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Trận đấu diễn ra như ý. Tôi phải dành lời khen cho các bàn thắng của Duy Mạnh và Xuân Son. Hàng thủ cũng tập trung thi đấu suốt trận để đảm bảo khả năng chiến thắng. Tôi cũng phải cảm ơn sự cổ vũ nhiệt thành từ người hâm mộ".

Kết thúc vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam toàn thắng, đứng nhất bảng F và giành tấm vé duy nhất của bảng đấu này tham dự vòng chung kết giải đấu đẳng cấp nhất châu lục. Bên cạnh đó, đoàn quân HLV Kim Sang-sik cũng kéo dài kỷ lục Đông Nam Á với 13 chiến thắng liên tiếp.

Ông Kim nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để phát triển và giúp đội tuyển mạnh hơn. Điều ấy phụ thuộc vào sự cạnh tranh ở từng vị trí. Tôi cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm các gương mặt chất lượng để tạo nên sự đa dạng cho tuyển quốc gia".

Nhận xét về màn trình diễn của các cựu binh vừa trở lại tuyển quốc gia sau thời gian dài vắng bóng, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hạnh phúc khi có những cầu thủ này. "Họ giúp tôi có nhiều lựa chọn hơn cho mỗi vị trí. Tôi cũng rất kỳ vọng vào sự thể hiện của các cầu thủ này trong tương lai" - chiến lược gia 49 tuổi khẳng định.

Chiến thắng trước Malaysia giúp tuyển Việt Nam cởi bỏ áp lực, xốc lại tinh thần và tạo động lực hướng tới những mục tiêu cao tại ASEAN Cup 2026 cũng như VCK Asian Cup 2027. Đợt tập trung tiếp theo của thầy trò ông Kim sẽ chuẩn bị cho hành trình bảo vệ "ngôi vương" Đông Nam Á, diễn ra từ ngày 24-7 đến 26-8.