Chiến lược gia người Úc cho rằng tuyển Malaysia xứng đáng dự VCK Asian Cup 2027 (?!)

HLV Peter Cklamovski cho rằng tuyển Malaysia xứng đáng giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027 dù thua Việt Nam 1-3 ở lượt cuối bảng F vòng loại. "Malaysia vẫn chơi tốt và lẽ ra có thể giành vé dự VCK nếu không chịu án phạt từ AFC và FIFA" - chiến lược gia người Úc bình luận.

Trong trận tái đấu tuyển Việt Nam, đoàn quân HLV Cklamovski có phần "lép vế" hơn chủ nhà khi nòng cốt lực lượng không còn sự phục vụ của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". Trước "làn sóng" tấn công ồ ạt của tuyển Việt Nam, Malaysia phải nhận 3 bàn thua chung cuộc.

Sau khi Duy Mạnh mở tỉ số, Xuân Son nhanh chóng lập cú đúp cho tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, cả 3 bàn thắng của tuyển Việt Nam đều bắt nguồn từ các pha "không chiến" - điểm mạnh của Malaysia ở trận lượt đi.



"Chúng tôi có phần lép vế trước Việt Nam nhưng các bàn thua chủ yếu vì để thủng lưới quá sớm ở đầu mỗi hiệp" - HLV Cklamovski phân tích song cũng tự hào với màn trình diễn của các học trò tuyển Malaysia.

Nhà cầm quân 47 tuổi cũng chia sẻ: "Hành trình vòng loại này cho thấy nhiều điều. Các cầu thủ của tôi đã cống hiến hết khả năng, thể hiện sự tiến bộ và khiến người hâm mộ tự hào với tinh thần vì màu cờ sắc áo. Với những gì chúng tôi trình diễn trên sân cỏ, Malaysia hoàn toàn xứng đáng đi tiếp nếu không bị xử thua hai trận. Kết cục bị loại này thật sự đau lòng".