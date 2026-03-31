Xuân Son lấy lại bản năng "săn bàn" trong màu áo tuyển Việt Nam

Xuân Son đã không thể ghi bàn ở trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam thắng Bangladesh 3-0 dịp FIFA Days tháng 3-2026. Chân sút nhập tịch gốc Brazil khát khao lập công khi liên tục dứt điểm về khung thành tuyển Malaysia xuyên suốt 45 phút thi đấu hiệp 1 trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 tối 31-3.

Nhưng đến đầu hiệp 2, khi Xuân Son được HLV Kim xốc lại tinh thần, anh lập tức xuyên lưới đối phương đến hai lần chỉ trong vòng 8 phút, góp công lớn giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước Malaysia. Đây cũng là món quà sinh nhật lần thứ 29 đầy ý nghĩa của Xuân Son.

Đáng chú ý, Xuân Son dần thể hiện sự ăn ý với Hoàng Hên, cựu đồng đội từng khoác chung màu áo CLB Bình Định, Nam Định. Hoàng Hên là người kiến tạo giúp Xuân Son ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Cả hai bàn thắng của Xuân Son đều bắt nguồn từ những tình huống đánh biên, thể hiện khả năng quan sát nhạy bén của đồng đội và chọn vị trí dứt điểm hợp lý. Đây cũng là pha lập công thứ 10 của Xuân Son trong 8 lần khoác áo tuyển Việt Nam.

