Thể thao

Xuân Son phát biểu đanh thép, đáp trả chỉ trích về thể hình của bản thân

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - Với cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Việt Nam trước Malaysia, Xuân Son đã tự tin đưa ra những phát biểu đáp trả về việc bị chế giễu thể hình.

Tối 31-3, ở trận tái đấu vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam thể hiện thế trận áp đảo và lối chơi thuyết phục. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã trở thành tâm điểm sau chiến thắng ấn tượng của tuyển Việt Nam, khi anh lập cú đúp quan trọng trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia và có những chia sẻ đáng chú ý sau trận đấu.

Phát biểu trước truyền thông, chân sút sinh năm 1997 không giấu được niềm vui khi tỏa sáng đúng lúc: "Thật tuyệt vời với 2 bàn, thời gian qua nhiều người chế giễu vì tăng cân, béo. Từ việc tập luyện chăm chỉ, thành quả này là điều tốt nhất sau thời gian dài với những buổi tập vừa qua. Son cảm ơn NHM và đồng đội về chiến thắng này".

Xuân Son: - Ảnh 1.

Ở trận đấu này, sau bàn thắng của Duy Mạnh để mở tỉ số trong hiệp 1. Xuân Son đã lập cú đúp cho riêng mình khi Hoàng Hên có pha bứt tốc bên cánh phải rồi kiến tạo để Nguyễn Xuân Son đánh đầu cận thành, nâng tỉ số lên 2-0 phút 51.

Bàn thắng giúp tiền đạo nhập tịch giải tỏa áp lực và khẳng định giá trị để 8 phút sau anh lại tỏa sáng. Xuân Son hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu đẹp mắt từ đường tạt bóng chuẩn xác của Trương Tiến Anh, ấn định lợi thế 3-0 cho tuyển Việt Nam.

"40 bàn trong 2 mùa. Mùa này đã 12 bàn rồi. Cảm ơn gia đình, người hâm mộ ủng hộ đội bóng. Hôm nay đội Việt Nam đá rất hay" - Xuân Son bày tỏ. 

Màn trình diễn ấn tượng cùng những chia sẻ của Xuân Son cho thấy anh sự mạnh mẽ và tự tin trong việc khẳng định vai trò quan trọng trên hàng công.

Xuân Son cũng giành lời khen về đồng đội Hoàng Hên khi có 1 kiến tạo cho bản thân anh. Son bộc bạch: "Ai cũng biết Hên là cầu thủ giỏi, tiền vệ giỏi, giữ bóng tốt, chuyền bóng hay. Tôi rất vui khi anh ấy lên tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam mạnh lên sẽ tốt cho mọi cầu thủ. Chúng tôi cần những trận thắng như thế này làm quà tặng người hâm mộ và cả cho ngày sinh nhật của tôi nữa".


Nguyễn Xuân Son nói gì trước trận tiếp đón Malaysia?

(NLĐO) - Trong buổi tập chuẩn bị cho trận tái đấu Malaysia của tuyển Việt Nam, chân sút Nguyễn Xuân Son cho biết đã hồi phục tốt và đang đạt 100% thể lực

HLV Kim Sang-sik kỳ vọng màn trình diễn của "song sát" Hoàng Hên - Xuân Son

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam khi tiếp đón Bangladesh ở trận giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 3-2026

Xuân Son trở lại tập luyện, Việt Cường sẵn sàng cạnh tranh với đàn anh nhập tịch

(NLĐO) - Tuyển Việt Nam hội quân dịp FIFA Days tháng 3-2026 có nhiều chân sút đang ở điểm rơi phong độ như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Trần Việt Cường, Đỗ Hoàng Hên

