U23 Việt Nam được VFF thưởng lớn khi lần thứ 2 vào bán kết châu Á

Trận tứ kết 2 U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã diễn ra kịch tính với màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn trong 120 phút.

Lê Phát là người mở tỉ số phút 40, nhưng UAE nhanh chóng gỡ hòa 1-1 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Đình Bắc đánh đầu ngược đẹp mắt đưa Việt Nam vượt lên, trước khi Mansoor Saeed san bằng tỉ số 2-2. Hai đội bước vào hiệp phụ và U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc 3-2 vào rạng sáng 17-1.

Ngay sau chiến thắng, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Ban Chấp hành chúc mừng U23 Việt Nam. Ghi nhận thành tích này, LĐBĐ Việt Nam quyết định thưởng thêm 1,2 tỉ đồng cho toàn đội, nâng tổng tiền thưởng lên 3,1 tỉ đồng sau vòng bảng và tứ kết. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự hạnh phúc trước màn trình diễn ấn tượng của đội.

U23 Việt Nam nâng mức thưởng tại giải lên 3,1 tỉ đồng

Đồng thời biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm, bản lĩnh và dấu ấn chiến thuật rõ nét của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Ông nhấn mạnh đây là thành quả của sự nỗ lực tập thể và động viên toàn đội tiếp tục tập trung cho trận bán kết sắp tới.

Chiến tích này là lần thứ hai U23 Việt Nam giành vé vào bán kết U23 châu Á, sau kỳ tích Thường Châu 2018 - giải đấu đội từng tiến tới trận chung kết.

U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận bán kết vào ngày 20-1, đối thủ của thầy trò KIm Sang-sik là đội thắng của cặp U23 Trung Quốc - U23 Uzbekistan.