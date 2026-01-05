HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
HLV Kim Sang-sik nói gì trước ngày U23 Việt Nam ra quân VCK châu Á 2026?

Tường Phước

(NLĐO) - Trong buổi họp báo hôm 5-1, trước ngày ra quân VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik tự tin khẳng định U23 Việt Nam sẽ lọt vào tứ kết.

HLV Kim Sang-sik cho rằng U23 Việt Nam bị đánh giá thấp nhất bảng A song vẫn hướng mục tiêu đưa đội nhà lọt vào tứ kết Giải U23 châu Á 2026. Ông nói: "Tôi rất vui khi cùng Việt Nam có mặt tại Ả Rập Saudi tham dự VCK U23 châu Á 2026. Trong 4 đội bảng A, Việt Nam yếu nhất nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm để vào tứ kết".

HLV Kim Sang-sik nói gì trước ngày U23 Việt Nam ra quân VCK châu Á 2026? - Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik đốc thúc học trò chăm chỉ tập luyện

Chiến lược gia Hàn Quốc cho biết toàn đội sẽ quyết tâm thi đấu, tập trung cao độ và thể hiện tinh thần mạnh mẽ trước ba đối thủ mạnh ở bảng A. "Các cầu thủ đã có sự chuẩn bị tốt về mặt tổ chức, thể chất, kỹ năng và cả sự tự tin. Điều đó thể hiện qua thành tích đoạt tấm HCV SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vừa qua. Đây sẽ là động lực giúp chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ càng hướng tới kết quả khả quan nhất cho ngày ra quân VCK U23 châu Á 2026" - HLV Kim nói thêm.

Dù không được đánh giá cao song U23 Việt Nam muốn có 3 điểm trong màn so tài U23 Jordan vào ngày 6-1, tạo thuận lợi trong cuộc đua tranh suất vào vòng tứ kết. Điều lệ giải đấu quy định sau 3 lượt đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào tứ kết.

HLV Kim Sang-sik nói gì trước ngày U23 Việt Nam ra quân VCK châu Á 2026? - Ảnh 2.

U23 Việt Nam tự tin đặt mục tiêu thắng trận ra quân Giải U23 châu Á 2026

Trải qua năm 2025 đầy thành công, đoàn quân ông Kim Sang-sik tự tin sẽ tạo bất ngờ khi tham dự sân chơi cấp châu lục. Ông cho biết: "Tôi luôn nhắn nhủ học trò không được ngủ quên trên chiến thắng. Giải U23 châu Á quy tụ những đội bóng hàng đầu châu lục và sân chơi này có sự cạnh tranh quyết liệt hơn các giải đấu khu vực Đông Nam Á nên duy trì niềm tin và sự tập trung cao độ".

Đồng quan điểm với thầy Kim, trung vệ Lý Đức đánh giá cao trình độ của các đối thủ và khẳng định mỗi trận đấu là một thử thách mà toàn đội phải cố gắng 200% sức lực để thi đấu và vượt qua.

HLV Kim Sang-sik nói gì trước ngày U23 Việt Nam ra quân VCK châu Á 2026? - Ảnh 3.

 

Ngôi sao U23 Việt Nam lọt tóp thông số trước thềm giải châu Á

Ngôi sao U23 Việt Nam lọt tóp thông số trước thềm giải châu Á

(NLĐO) - Thủ môn Trần Trung Kiên đang thu hút sự chú ý khi lọt nhóm dẫn đầu giải về chiều cao ở giải đấu châu lục.

U23 Việt Nam nguy cơ hao hụt lực lượng trước trận ra quân U23 châu Á 2026

(NLĐO) - LĐBĐ châu Á (AFC) đã công bố danh sách 23 tuyển thủ U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu Giải U23 châu Á 2026 của tuyển U23 Việt Nam

(NLĐO) - U23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik sẽ bắt đầu hành trình chinh phục vòng chung kết U23 Châu Á từ ngày 6-1-2026.

