U23 Việt Nam chốt danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2026

Bùi Vĩ Hào là cái tên tiếp theo bị loại khỏi đội tuyển U23 tham dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026. Cầu thủ 22 tuổi tái phát chấn thương cổ chân trong đợt tập huấn ở Qatar.

So với danh sách sơ bộ đã đăng ký trước đó với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), HLV Kim có sự thay đổi khi điền lại tên tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát, thay thế cho Bùi Vĩ Hào.

Sự vắng mặt của Vĩ Hào là điều rất đáng tiếc, bởi dù rất nỗ lực tập luyện hồi phục và tham gia trận đấu “tổng duyệt” với U23 Syria nhưng cầu thủ này chưa thể đảm bảo thể lực tốt nhất để tham dự VCK U23 châu Á 2026.

Một vấn đề nhân sự khác, đó là Phạm Đình Hải được triệu tập bổ sung thay thế cho Nguyễn Tân gặp chấn thương.

Với sự nỗ lực của các bộ phận chức năng VFF cùng sự hỗ trợ của AFC và Ban tổ chức nước chủ nhà, thủ môn này đã có visa chiều 5-1. VFF sẽ sắp xếp để thủ môn này sớm bay sang Ả Rập Saudi hội quân với đội tuyển U23 Việt Nam.

18 giờ 30 ngày 6-1, U23 Việt Nam sẽ xuất quân, những thiệt thòi về nhân sự ngay trước ngày thi đấu đòi hỏi toàn đội phải rất nỗ lực và thể hiện bản lĩnh để vượt qua khó khăn.

