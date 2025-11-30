HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

HLV Kim Sang-sik tiếp tục loại cầu thủ Việt kiều trước thềm SEA Games 33

Tường Phước

(NLĐO) - Vì chưa kịp bình phục thể trạng, các cầu thủ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và Bùi Vĩ Hào không thể tham dự SEA Games 33

Sáng 30-11, HLV Kim Sang-sik công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan. Quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện phong độ, thể trạng và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ thông qua các giai đoạn tập trung, tập huấn trong năm 2025.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục loại chân sút Việt kiều trước thềm SEA Games 33 - Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik mất ngủ khi lựa chọn cầu thủ dự SEA Games 33

Ở đợt rút gọn cuối cùng này, 5 cầu thủ chia tay đội gồm: hậu vệ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Đây đều là những cầu thủ đã nỗ lực trong tập luyện, song chưa kịp bình phục thể trạng sau chấn thương.

“Tôi mất ngủ vì phải lựa chọn. Tất cả cầu thủ đều tập luyện và sinh hoạt chuyên nghiệp nhưng tôi buộc phải đưa ra quyết định tốt nhất cho đội tuyển” - HLV trưởng U22 Việt Nam chia sẻ.

Trong buổi họp đội trước khi công bố danh sách, HLV Kim đã trao băng đội trưởng cho Khuất Văn Khang, tiền vệ sinh năm 2003 được đánh giá là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm quốc tế qua các giải đấu lớn như Asian Cup 2023, U23 châu Á 2024 và ASEAN Cup 2024. Văn Khang cũng là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục loại chân sút Việt kiều trước thềm SEA Games 33 - Ảnh 2.

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Theo lịch thi đấu đã điều chỉnh, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ đá trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 3-12, trước khi đối đầu U22 Malaysia vào ngày 11-12, trên sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Đánh giá các đối thủ tại bảng B, HLV Kim nhận xét trình độ U22 Lào không bằng U22 Malaysia nhưng U22 Việt Nam vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận mở màn nhằm hướng đến kết quả tốt nhất, thậm chí cố gắng ghi nhiều bàn thắng để tạo lợi thế.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục loại chân sút Việt kiều trước thềm SEA Games 33 - Ảnh 3.

Trong khi đó, Malaysia được xem là thử thách khó đối với học trò ông Kim vì vậy ban huấn luyện cần phân tích chi tiết đối thủ này và điều chỉnh đội hình, chiến thuật phù hợp. “Tôi sẽ theo dõi sát trận đấu giữa Lào và Malaysia để hoàn thiện phương án cho trận lượt cuối” - HLV Kim Sang-sik cho biết.

Với lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng và quá trình chuẩn bị dài hạn, U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu đoạt HCV SEA Games 33. Theo kế hoạch, đoàn quân HLV Kim sẽ di chuyển từ TP HCM sang Bangkok vào ngày 1-12.

Tin liên quan

U22 Việt Nam tăng cường rèn đấu pháp chiến thuật

U22 Việt Nam tăng cường rèn đấu pháp chiến thuật

(NLĐO) - Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục rèn quân tại sân vận động Bà Rịa nhằm hoàn thiện lối chơi và lắp ghép đội hình tối ưu, chuẩn bị cho SEA Games 33

U22 Việt Nam hướng tới HCV

Tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan, U22 Việt Nam nằm cùng bảng B với U22 Malaysia và U22 Lào, cơ hội giành vé vào bán kết chia đều cho cả 3 đội

U22 Việt Nam dần hoàn thiện bộ khung

U22 Việt Nam đã hoàn thiện bộ khung, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33

