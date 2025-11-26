HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U22 Việt Nam tăng cường rèn đấu pháp chiến thuật

Tường Phước

(NLĐO) - Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục rèn quân tại sân vận động Bà Rịa nhằm hoàn thiện lối chơi và lắp ghép đội hình tối ưu, chuẩn bị cho SEA Games 33

Chưa đầy 2 tuần nữa, SEA Games 33 sẽ bắt đầu nhưng nhiều diễn biến bất ngờ đang ảnh hưởng đến lịch trình thi đấu môn bóng đá nam. Tuy nhiên, không quan tâm đến hậu trường trước thềm giải đấu, tuyển U22 Việt Nam chăm chỉ mướt mồ hôi với những giáo án rèn luyện giúp nâng tầm chuyên môn.

U22 Việt Nam tăng cường rèn đấu pháp chiến thuật - Ảnh 1.

U22 Việt Nam tăng cường rèn đấu pháp chiến thuật - Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik dần gia tăng cường độ rèn luyện cho học trò

Sau phần khởi động hôm 26-11, các tuyển thủ trẻ nhanh chóng bước vào các bài tập kỹ thuật, chiến thuật với cường độ cao. Bên cạnh việc rèn mảng miếng phối hợp, HLV Kim Sang-sik còn cho học trò phân đội hình đấu tập nhằm đánh giá phong độ từng vị trí và thử nghiệm phương án chiến thuật trước khi chốt danh sách chính thức.

Hiện U22 Việt Nam có 25 cầu thủ đang tập luyện tại Bà Rịa. Ba cầu thủ còn lại của CLB Công an Hà Nội gồm Lý Đức, Minh Phúc và Đình Bắc sẽ hội quân vào ngày 28-11, sau khi hoàn thành trận đấu tại AFC Champions League Two.

U22 Việt Nam tăng cường rèn đấu pháp chiến thuật - Ảnh 3.

U22 Việt Nam tăng cường rèn đấu pháp chiến thuật - Ảnh 4.

Nguyễn Thanh Nhàn giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế

Trước khi kết thúc đợt tập huấn tại Vũng Tàu, HLV Kim Sang-sik sẽ rút gọn danh sách xuống 23 cầu thủ dự SEA Games 33. Điều này đã tạo nên bầu không khí cạnh tranh tích cực trong toàn đội.

Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cho biết toàn đội đang dần thích nghi với cường độ tập luyện và bản thân sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt phong độ tốt nhất. "HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì các bài tập ở cường độ cao nhằm giúp cầu thủ giữ nền tảng thể lực tốt trước giải đấu. Mỗi cầu thủ đều có điểm mạnh riêng và tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất để có cơ hội ra sân thi đấu" - tuyển thủ gốc Tây Ninh chia sẻ.

U22 Việt Nam tăng cường rèn đấu pháp chiến thuật - Ảnh 5.

Trước thông tin bảng B của U22 Việt Nam có thể chuyển địa điểm thi đấu do Songkhla bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, Thanh Nhàn khẳng định toàn đội không bị tác động lớn và vẫn tập trung tối đa cho mục tiêu phía trước.

Đánh giá về khả năng cạnh tranh của U22 Việt Nam tại SEA Games 33, chân sút thuộc biên chế PVF-CAND cho rằng Indonesia và Thái Lan là hai đối thủ đáng gờm nhưng toàn đội sẽ vượt qua thử thách khó để hướng đến mục tiêu giành HCV.

Tin liên quan

HLV Mauro Jeronimo: CLB Nam Định muốn thắng đội bóng của Thái Lan

HLV Mauro Jeronimo: CLB Nam Định muốn thắng đội bóng của Thái Lan

(NLĐO) - Chỉ cần không thua Ratchaburi ở lượt trận thứ 5 bảng F AFC Champions League Two tối 27-11, CLB Nam Định sẽ có nhiều cơ hội vào vòng đấu loại trực tiếp

Campuchia xin rút khỏi bóng đá và 7 môn tại SEA Games 33

(NLĐO) - Ủy ban Olympic Campuchia xin rút khỏi 8 môn, chỉ tham dự 13 môn tại SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai từ ngày 9 đến 20-12.

Thái Lan hủy tổ chức SEA Games 33 ở Songkhla vì lũ lụt

(NLĐO) - Lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Songkhla buộc Ban Tổ chức SEA Games 33 phải di dời các môn thi đấu dự kiến tổ chức ở đây về Bangkok hoặc Chonburi.

U22 Việt Nam SEA Games 33 bóng đá nam SEA Games đội tuyển U22 Việt Nam Tuyển U22 Việt Nam HLV Kim Sang-sik
