Thể thao

HLV Kim Sang-sik tiết lộ lời động viên giúp U22 ngược dòng khó tin trước Thái Lan

Quốc An - Ảnh: Ngọc Linh

(NLĐO) - Sau khi giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ với giới truyền thông Hàn Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik thừa nhận từng rơi vào cảm giác tuyệt vọng khi U22 Việt Nam bị Thái Lan dẫn trước 2 bàn, trước khi tạo nên màn ngược dòng khó tin để giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.

Trên sân Rajamangala tối 18-12, U22 Việt Nam sớm rơi vào thế khó khi để chủ nhà Thái Lan dẫn 2-0 chỉ sau 31 phút. Ở thời điểm đó, HLV Kim Sang-sik cho biết ông từng nghĩ đội nhà sẽ tiếp tục thủng lưới.

""Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ còn thủng lưới thêm. Lúc đó, tôi thật sự chỉ muốn độn thổ" - ông Kim thừa nhận với truyền thông Hàn Quốc.,

HLV Kim Sang-sik thừa nhận muốn độn thổ khi thua 0-2 trong 31 phút - Ảnh 1.

Trong thời điểm ngặt nghèo này, HLV Kim vẫn giữ vững nguyên tắc không để ban huấn luyện nao núng. Việc tung Nguyễn Thái Sơn vào sân giúp tuyến giữa U22 Việt Nam ổn định hơn, tránh bàn thua trước giờ nghỉ.

Tại phòng thay đồ, khi thấy các cầu thủ xuống tinh thần, ông Kim trấn an: "Tôi bình tĩnh nói '0-2 à? Chúng ta chắc chắn có thể lật ngược tình thế. Hãy tiếp nối tinh thần của những đàn anh đã chiến thắng ở sân đấu này hồi tháng 1" - HLV Kim kể.

Sang hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự tiếp tục phát huy hiệu quả. Nguyễn Đình Bắc rút ngắn tỉ số trên chấm phạt đền, trước khi U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 nhờ sai lầm của đối thủ.

Bước ngoặt đến ở phút 96 hiệp phụ, khi Nguyễn Thanh Nhàn chớp thời cơ đá bồi, ấn định chiến thắng 3-2, mang về tấm HCV SEA Games 33 đầy cảm xúc cho bóng đá Việt Nam.

Giành tấm HCV SEA Games thứ 3 trong lịch sử Việt Nam, HLV Kim Sang-sik khẳng định không có "phép mầu" nào cả, mà thành quả đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, niềm tin và nỗ lực của tập thể.

Với chiến tích này, ông cũng trở thành HLV đầu tiên vô địch liên tiếp ba giải lớn trong cùng một năm tại Đông Nam Á. 

Tuy vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh chức vô địch chỉ là khởi đầu cho hành trình đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục.

