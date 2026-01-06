HLV Kim Sang-sik tiết lộ nguyên nhân giúp U23 Việt Nam thắng U23 Jordan

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik nhận xét: "Chúng tôi đã rèn luyện kỹ các tình huống bóng cố định. Các cầu thủ luôn tập trung cao độ trong lúc tập luyện và áp dụng nhuần nhuyễn vào thực tế để ghi bàn. Điều này đã từng được thể hiện ở các giải đấu trước đó và chúng tôi rất tự hào khi vận dụng thành công để giành chiến thắng".

Hai bàn thắng của U23 Việt Nam vào lưới U23 Jordan đều bắt nguồn từ các tình huống cố định. Trước khi mở tỉ số từ chấm 11 m, Đình Bắc thực hiện quả phạt góc đưa bóng xoáy cuộn gần cột 1 khiến trung vệ Jordan lóng ngóng để bóng chạm tay, giúp U23 Việt Nam được hưởng phạt đền. Sau đó, Văn Khang đá phạt góc đưa bóng tiến đến cột 2 và Hiểu Minh luồn lách qua hậu vệ đối phương để đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng chung cuộc cho đội nhà.

Để có thể tuân thủ đúng ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện, các cầu thủ U23 Việt Nam đã được tăng cường nền tảng thể lực trong những lần hội quân rèn luyện, tập huấn và thi đấu cọ xát cùng nhau xuyên suốt 2 năm vừa qua. "Toàn đội luôn thể hiện sự đoàn kết, hợp nhất để cùng nhau hoàn thành mục tiêu chung. Tôi tự hào và biết ơn họ vì tinh thần đó" - chiến lược gia Hàn Quốc chia sẻ.

Tuy nhiên, sau màn trình diễn thăng hoa, các cầu thủ U23 Việt Nam đã hao hụt thể lực và cần nhiều thời gian để hồi phục thể trạng.

Trong bối cảnh mất nhiều trụ cột vì chấn thương trước thềm giải đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết: "Việc thay đổi cầu thủ vì chấn thương là khó khăn của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ đã có sự chuẩn bị tốt nên luôn hoàn thành nhiệm vụ khi được giao phó".