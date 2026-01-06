U23 Việt Nam tạo cột mốc mới khi thắng U23 Jordan

U23 Việt Nam và U23 Jordan

Jordan là một trong 8 đội tuyển quốc gia khu vực châu Á tham dự FIFA World Cup 2026 sắp tới. Góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Jordan sở hữu 3 tuyển thủ quốc gia là trung vệ Ali Hajabi, tiền đạo Odeh Fakhoury và Baker Kalbouneh. Jordan cùng chủ nhà Ả Rập Saudi là hai ứng viên của bảng A đặt mục tiêu đua tranh ngôi vô địch.

Tuy nhiên, U23 Jordan đã "trắng tay" khi chạm trán U23 Việt Nam - đối thủ được đánh giá yếu hơn - ở ngày ra quân vòng bảng Giải U23 châu Á 2026. Thất bại 0-2 cũng khiến đội bóng Tây Á có nguy cơ dừng chân sau khi vòng bảng khép lại.

Ở lượt trận thứ 2 bảng A vào ngày 9-1, nếu U23 Việt Nam thắng U23 Kyrgyzstan thì thầy trò ông Kim nắm chắc tấm vé tiến sâu vào giải đấu.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam đã tạo nên những cột mốc mới sau chiến thắng 2 sao trong lượt trận đầu tiên bảng A.

Cụ thể, sau 4 trận chạm trán nhau, U23 Việt Nam lần đầu vượt qua U23 Jordan. Đây cũng là lần thứ hai bóng đá Việt Nam thắng trận ra quân Giải U23 châu Á.

Thông số thống kê trận đấu cũng chỉ ra rằng đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có tỉ lệ dứt điểm chuẩn xác hơn U23 Jordan, 46% so với 14% của đối thủ. Bên cạnh đó, trận thắng này cũng gia tăng cơ hội lọt vào tứ kết của U23 Việt Nam.