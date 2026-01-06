Đình Bắc tỏa sáng giúp U23 Việt Nam thắng U23 Jordan

Tham dự VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam không có nhiều thay đổi về mặt lực lượng so với khi đăng quang SEA Games 33. Tuy nhiên, sự đa dạng trong cách vận hành đấu pháp chiến thuật, chuyển đổi trạng thái thi đấu của đoàn quân HLV Kim Sang-sik đã được nâng tầm.

Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng

Trái với dự đoán ban đầu, U23 Việt Nam không e dè U23 Jordan, tự tin đẩy cao đội hình chơi đôi công với đối thủ mạnh ngay từ đầu. Biết cách tạo bất ngờ cho đối phương, thầy trò ông Kim chiếm lĩnh thế trận và tự tin tổ chức tấn công.

Từ tình huống thực hiện đá phạt góc của Đình Bắc, trung vệ U23 Jordan lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, giúp U23 Việt Nam được hưởng phạt đền 11m. Nắm bắt thời cơ, chân sút xứ Nghệ dễ dàng hạ gục thủ thành Jordan, mở tỉ số trận đấu ở phút 15.



Bị đội bóng "chiếu dưới" dẫn bàn, U23 Jordan hối hả dâng đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khả năng pressing cục bộ và tầm cao hợp lý của "những chiến binh sao vàng" khiến kế hoạch tấn công của đội bóng Tây Á bị "phá sản".

U23 Việt Nam ra quân thuận lợi ở vòng chung kết U23 châu Á 2026

Bế tắc tìm bàn gỡ, U23 Jordan còn bị U23 Việt Nam áp đảo trong những tình huống "không chiến". Từ quả phạt góc của Văn Khang ở phút 41, Hiểu Minh di chuyển thông minh, thoát sự kèm cặp của những trung vệ "cao kều" bên phía Jordan rồi đệm bóng tung lưới đối phương.

Chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan thể hiện tài thao lược của HLV Kim Sang-sik. Chiến lược gia Hàn Quốc cho học trò chơi đội hình 3-4-1-2 để có bàn thắng rồi chuyển đổi sang 5-4-1 hòng bảo toàn lợi thế. Tuy nhiên, để vận hành nhuần nhuyễn đấu pháp, tuân thủ đúng ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện, các cầu thủ trẻ Việt Nam phải có nền tảng thể lực bền bỉ và sự ăn ý, thấu hiểu đồng đội.

Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú nhìn nhận: "Cầu thủ U23 Việt Nam dám cầm bóng và tự tin chơi bóng trước đối thủ mạnh. Điều này khiến U23 Jordan bị áp lực tâm lý và dẫn đến sơ hở trong cách vận hành chiến thuật. Bên cạnh đó, khả năng áp sát đối phương, chuyển đổi trạng thái thi đấu hợp lý giúp U23 Việt Nam hóa giải sức mạnh của Jordan, mang về chiến thắng chung cuộc. Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã cho thấy nền tảng thể lực được nâng tầm và trình độ đẳng cấp không thua kém những đội bóng Tây Á".

Với chiến thắng ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam rộng cửa lọt vào tứ kết.

Trận đấu tiếp theo của đoàn quân HLV Kim Sang-sik là màn chạm trán U23 Kyrgyzstan vào ngày 9-1. Đây là đội bóng bị đánh giá có trình độ đẳng cấp thấp hơn U23 Jordan.