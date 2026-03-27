Thể thao

Truyền thông Malaysia dè chừng tuyển Việt Nam

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Theo báo chí Malaysia, chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam mới đây chỉ là màn “khởi động” trước cuộc tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường.

Tối 26-3, những "chiến binh sao vàng" có màn "làm nóng" hoàn hảo khi giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh. Kết quả này giúp toàn đội tạo đà hưng phấn tâm lý trước ngày tái đấu Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Màn khởi động được tính toán

Sau trận đấu, truyền thông Malaysia bày tỏ lo ngại đối với sức mạnh hiện tại của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Kênh truyền hình Astro Arena nhận định, chiến thắng vừa qua của Việt Nam không đơn thuần là một kết quả thuận lợi mà giống như màn khởi động được tính toán kỹ lưỡng. "Đây là lời cảnh báo cho đoàn quân HLV Peter Cklamovski khi họ rất muốn đánh bại Việt Nam để chứng minh năng lực. Song đó có lẽ là thử thách quá lớn" - Astro Arena nhấn mạnh.

Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh 3-0 trước ngày tái đấu Malaysia (Ảnh: VFF)

Ở trận giao hữu với Bangladesh, những "chiến binh sao vàng" sớm có lợi thế nhờ các pha lập công của Phạm Tuấn Hải, Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Hai Long ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, dù không ghi thêm bàn thắng nào, đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận.

"Nhân đôi hỏa lực" trong ngày tái đấu

Theo Astro Arena, đây thực chất là tính toán của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Kênh truyền hình thể thao của Malaysia cho rằng: "Sau khi Việt Nam dẫn 3 bàn ở hiệp 1, phần còn lại của trận đấu chỉ nhằm thử nghiệm các phương án chiến thuật khác. HLV Kim Sang-sik có thể sẽ phô bày sức mạnh thực sự của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Malaysia sắp tới".

Tuyển Malaysia sẽ chiến đấu vì danh dự của nền bóng đá nước nhà (Ảnh: Malaysia NT)

Hiện tại, báo chí Malaysia cũng dành nhiều sự quan tâm cho các nhân tố mới hoặc những cầu thủ vừa trở lại sau thời gian dài của tuyển Việt Nam. Tờ The Star chỉ ra sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên sẽ giúp đoàn quân HLV Kim Sang-sik "nhân đôi hỏa lực" trong ngày tái đấu "Harimau Malaya".

"Araujo (tên gọi trước đây của Hoàng Hên) đã gây ấn tượng mạnh mẽ mùa này, ghi được 6 bàn thắng sau 10 trận đấu ở Giải VĐQG Việt Nam, một sự bổ sung kịp thời khi họ đang hướng tới việc phục thù Malaysia" - tờ báo này nhận xét.

Trong khi đó, tuyển Malaysia bước vào trận đấu với nhiều áp lực dù đã đánh mất cơ hội dự Asian Cup 2027. Sau những biến động liên quan đến vụ nhập tịch "lậu", HLV Peter Cklamovski vẫn duy trì đội hình có nhiều cầu thủ sinh ra và đào tạo ở nước ngoài. Theo danh sách triệu tập mới nhất của tuyển Malaysia, có 13 cầu thủ mang 2 dòng máu hoặc đã hoàn tất nhập tịch Malaysia.

Ngoài ra, tinh thần thi đấu của "Harimau Malaya" không hề suy giảm. Các cầu thủ thể hiện quyết tâm cao độ, coi trận gặp Việt Nam là cơ hội để cống hiến cho đất nước và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Tờ New Straits Times khẳng định: "Đừng mong tuyển Malaysia đấu Việt Nam với vẻ mặt chán nản. Họ đã thề sẽ chiến đấu để lấy lại danh dự cho đội nhà".


HLV Kim Sang-sik đánh giá cao tân binh Hoàng Hên

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao tân binh Hoàng Hên

(NLĐO) - HLV tuyển Việt Nam Kim Sang-sik ghi nhận sự hòa nhập nhanh và đẳng cấp cao của chân sút nhập tịch Đỗ Hoàng Hên trong trận thắng 3-0 trước Bangladesh

Tái đấu Malaysia, Hoàng Đức kỳ vọng Hoàng Hên sẽ tỏa sáng

(NLĐO) - Hướng tới cuộc tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ trình diễn đẹp, giành kết quả tích cực.

Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh đến 3 bàn không gỡ

(NLĐO) - Trong ngày ra mắt bộ đôi Hoàng Hên và Xuân Son, tuyển Việt Nam dễ dàng thắng Bangladesh 3-0 tối 26-3, tạo động lực trước màn tái đấu Malaysia.

