HLV Kim Sang-sik: U23 Việt Nam gần như sẽ vào tứ kết

Hai bàn thắng của U23 Việt Nam vào lưới U23 Kyrgyzstan bắt nguồn từ những tình huống cố định. Khuất Văn Khang thực hiện thành công quả phạt đền 11m ở phút 19 và Văn Thuận đánh đầu khiến hậu vệ đối phương phản lưới nhà sau tình huống phạt góc của U23 Việt Nam gần cuối trận.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan đã mang lại lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết của U23 Việt Nam. "Tôi muốn chúc mừng và cám ơn các cầu thủ đã cố gắng chiến đấu đến cuối cùng để có kết quả này" - chiến lược gia Hàn Quốc bày tỏ.

Đánh giá về màn trình diễn của học trò, ông Kim nói: "Chúng tôi mở tỉ số nhưng đây là trận đấu rất khó khăn. Tôi chưa hài lòng lắm về kết quả này". HLV trưởng U23 Việt Nam cho rằng cầu thủ của mình thi đấu đôi lúc thiếu tập trung, chuyền bóng hỏng và khiến đội nhà nhận bàn thua.

Nói về những thay đổi nhân sự và chiến thuật hợp lý ở hiệp 2, HLV Kim Sang-sik cho biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện. "Với Văn Thuận, cậu ấy thường chơi tốt khi vào sân ở hiệp hai. Sát cánh cùng Đình Bắc, Văn Thuận sẽ biết cách gây khó khăn cho đối thủ và cũng rất tích cực phòng ngự từ xa. Cậu ấy còn góp công lớn vào bàn thắng thứ hai. Màn thể hiện ấy ảnh hưởng tích cực đến toàn đội" - ông Kim phân tích.

Khi được hỏi về sự chuẩn bị cho lượt trận cuối vòng bảng, ông Kim chia sẻ: "Nếu Ả Rập Saudi thắng Jordan, Việt Nam sẽ có điều kiện hồi phục thể lực cho tứ kết. Và tôi cũng mong điều ấy thành hiện thực. Một trong những mục tiêu đội đề ra là cho các cầu thủ ít cơ hội thi đấu được vào sân, cũng là một cách giúp bảo toàn lực lượng trước trận tứ kết".

Bên cạnh đó, ông Kim cũng khẳng định: "Các cầu thủ U23 Việt Nam luôn duy trì mạnh mẽ quyết tâm giành chiến thắng ở từng trận đấu. Vì vậy, dù gặp đội nào ở tứ kết, chúng tôi cũng sẽ thi đấu tự tin. Và nếu chúng tôi chuẩn bị kỹ càng, thì đối thủ cũng sẽ phải dè chừng chúng tôi".