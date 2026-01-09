HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U23 Việt Nam sẵn sàng biến Kyrgyzstan thành "bại tướng"

Tường Phước (Ảnh: The AFC)

(NLĐO) - Chạm trán U23 Kyrgyzstan lúc 21 giờ ngày 9-1 là trận đấu then chốt trong mục tiêu giành vé vào tứ kết Giải U23 châu Á 2026 của đội tuyển U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại VCK U23 châu Á 2026 khi giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan - kết quả giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt một chân vào cuộc đua giành vé vào tứ kết. Chiến thắng đến từ sự tổ chức chặt chẽ, tận dụng tốt các tình huống cố định và phong thái thi đấu kỷ luật của toàn đội.

U23 Việt Nam sẵn sàng biến Kyrgyzstan thành "bại tướng" - Ảnh 1.

Sau trận thắng mở màn, U23 Việt Nam lập tức trở lại tập luyện, hoàn tất các bài hồi phục và rút kinh nghiệm cho trận gặp U23 Kyrgyzstan - trận đấu được xếp vào lượt trận thứ hai của bảng A vào ngày 9-1. Ban huấn luyện đặt mục tiêu tiếp tục duy trì nhịp độ thi đấu nhằm bảo đảm vị trí trong nhóm đầu bảng và hướng tới vòng knock-out.

U23 Việt Nam thể hiện sự hiệu quả trong các tình huống cố định - yếu tố có thể tiếp tục được tận dụng khi đối đầu Kyrgyzstan, đội bóng thường chơi trực diện và không ngại va chạm. Nếu giữ được kỷ luật phòng ngự và duy trì sắc bén ở khâu tấn công, U23 Việt Nam có cơ hội lớn giành thêm 3 điểm, đồng nghĩa với việc gần như chắc suất vào vòng tứ kết.

Trước trận đấu mang tính then chốt để U23 Việt Nam gia cố vị trí trong nhóm 2 đội dẫn đầu bảng A, ban huấn luyện đã hoàn tất giáo án, tập trung khắc phục những điểm yếu nhỏ ở khâu chuyển trạng thái giữa phòng ngự và tấn công. Dựa trên màn trình diễn ngày khai mạc, thể trạng và phong độ của cầu thủ hiện tại, khả năng cao HLV Kim Sang-sik sẽ không thay đổi nhiều về nhân sự.

U23 Việt Nam sẵn sàng biến Kyrgyzstan thành "bại tướng" - Ảnh 2.

Thủ môn Trần Trung Kiên được xem là lựa chọn số 1 trong khung gỗ; hệ thống phòng ngự sẽ là bộ 3 trung vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Nhật Minh, với hai hành lang được tin tưởng là Phi Hoàng và Minh Phúc - những cầu thủ đã chơi nổi bật trước Jordan.

Ở hàng tiền vệ, Thái Sơn và Xuân Bắc là cặp đôi nhiều triển vọng giữ nhịp trung tâm, còn trên hàng công, tiền vệ trẻ 18 tuổi Nguyễn Lê Phát có thể tiếp tục được trao niềm tin sau màn "chào sân" ấn tượng. Bên cạnh đó, hai chủ công Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc đóng vai trò chủ đạo trong lối chơi của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam sẵn sàng biến Kyrgyzstan thành "bại tướng" - Ảnh 3.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik luôn biết cách gây bất ngờ cho đối phương bằng việc xoay tua đội hình, nhân sự. Nắm trong tay nhiều tài năng tấn công tốt như Thanh Nhàn, Văn Thuận, Viktor Lê, Quốc Việt và Ngọc Mỹ..., không loại trừ khả năng chiến lược gia Hàn Quốc có một vài thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam chạm trán U23 Kyrgyzstan.

Với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng ngày ra quân và khả năng duy trì "bộ khung" ổn định, U23 Việt Nam đang ở vị thế chủ động tại bảng A. Trận đấu với Kyrgyzstan sẽ là thước đo khả năng tiến sâu của đoàn quân HLV Kim Sang-sik - và nếu thể hiện sự thực dụng cùng kỷ luật, cơ hội vào tứ kết hoàn toàn nằm trong tầm tay.

U23 Việt Nam HLV Kim Sang-sik VCK U23 châu Á 2026 U23 Kyrgyzstan
