Thể thao

HLV Kim Sang-sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tường Phước

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 HLV tuyển U22 Việt Nam.

Cụ thể, Quyết định nêu rõ, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân có thành tích huấn luyện, chỉ đạo các vận động viên đội tuyển Bóng đá nam U22 quốc gia thi đấu xuất sắc giành HCV SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan năm 2025, gồm ông Kim Sang-sik (Quốc tịch Hàn Quốc) và các trợ lý HLV tuyển U22 quốc gia: ông Yoon Dong-hun (Quốc tịch Hàn Quốc), Lee Jung-soo (Quốc tịch Hàn Quốc), Lee Woon-jae (Quốc tịch Hàn Quốc).

U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, bắt đầu hành trình tại SEA Games 33 với lực lượng trẻ trung nhưng được chuẩn bị kỹ lưỡng và nhanh chóng khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu.

Ngay từ vòng bảng, thầy trò ông Kim đã thể hiện phong độ ổn định khi lần lượt vượt qua các đối thủ U22 Lào và U22 Malaysia, giành ngôi nhất bảng với thành tích toàn thắng.

Ở bán kết, U22 Việt Nam chạm trán U22 Philippines - đội bóng có lối chơi đầy kỷ luật. Dù gặp không ít trở ngại, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn biết cách kiểm soát thế trận và giành chiến thắng 2-0, qua đó lọt vào trận chung kết.

Trận đấu cuối cùng gặp U22 Thái Lan diễn ra kịch tính đúng với tính chất của một “trận cầu đinh” khu vực. Dù bị dẫn trước nhưng với sự kiên cường, U22 Việt Nam đã từng bước lấy lại thế trận, ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-2, đánh bại đội chủ nhà để giành tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 một cách thuyết phục.

Chức vô địch SEA Games 33 không chỉ là thành quả của một giải đấu thành công mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Với lối chơi kỷ luật, tinh thần thi đấu quyết tâm và sự chuẩn bị bài bản, U22 Việt Nam đã khẳng định vị thế đỉnh cao tại đấu trường khu vực, đồng thời tạo nền tảng tích cực cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

