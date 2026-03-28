Thầy trò HLV Kim Sang-sik cởi bỏ áp lực

Chiến thắng 3-0 trước tuyển Bangladesh trên sân Hàng Đẫy ngày 26-3 giúp HLV Kim Sang-sik và các học trò có thêm sự tự tin trước khi tái đấu Malaysia ở lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31-3.

Đội tuyển Việt Nam đã có những chuyển biến rõ rệt trong cách vận hành lối chơi, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là hiệu quả từ các tình huống tấn công biên. Có tới 2/3 bàn thắng của tuyển Việt Nam đến từ những pha tạt bóng vào vòng cấm và dứt điểm đa dạng, hiểm hóc. Các pha dứt điểm trong vòng cấm của những chân sút Việt Nam đã được cải thiện về độ chính xác. Các cầu thủ tấn công xuất hiện đúng thời điểm, chọn vị trí tốt để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, điều mà tuyển Việt Nam mất đi trong nhiều trận đấu trước đó.

Đội tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin trước khi tái đấu Malaysia.(Ảnh: VFF)

Không chỉ hiệu quả, cách tiếp cận này còn giúp lối chơi của thầy trò ông Kim trở nên trực diện hơn, giảm bớt sự phụ thuộc vào các pha phối hợp nhỏ ở trung lộ. Tuy nhiên, việc 2 bàn thắng đến từ cùng một "công thức" cũng đặt ra vấn đề. Khi tấn công biên trở thành phương án chủ đạo, lối chơi của tuyển Việt Nam có nguy cơ bị bắt bài nếu đối thủ "bịt kín" 2 biên tốt hơn.

Thực tế trận đấu cho thấy trong những thời điểm không khai thác được 2 cánh, đội tuyển vẫn gặp khó khi tiếp cận khung thành đối phương bằng các phương án khoét vào trung lộ. Sự sáng tạo ở khu vực giữa sân chưa thực sự nổi bật, thiếu những đường chuyền xuyên tuyến hoặc các tình huống đột phá cá nhân.

Dù vậy, không thể phủ nhận đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ về tính hiệu quả trong tấn công. Việc tận dụng tốt các pha đánh biên là tín hiệu tích cực, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá hiện đại đề cao khả năng khai thác không gian rộng.

Sự kết hợp hài hòa giữa tấn công biên và trung lộ, cùng với việc nâng cao chất lượng xử lý bóng ở 1/3 cuối sân, sẽ là chìa khóa giúp đội tuyển Việt Nam trở nên khó lường hơn trong trận đấu gặp Malaysia tại sân Thiên Trường vào tối thứ ba tuần tới.